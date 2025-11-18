Un error en un córner deja sin puntuar al Zarautz que mereció más

Se le está complicando sacar los partidos adelante en Asti para el Zarautz de Tercera Federación. Es precisamente en casa donde debe cimentar su objetivo ... el conjunto zarauztarra pero errores puntuales permiten al rival llevarse puntos.

En esta ocasión visitaba Zarautz el Aurrera de Vitoria, equipo que pese a perder en la anterior jornada, está bien situado cerca de la cabeza de la tabla.

Una primera mitad en la que los guardametas apenas vieron peligrar sus porterías y que, por lo tanto, terminó como empezó, dejó paso a una segunda en la que los visitantes dieron un paso adelante.

Buscaban la portería de Agirrezabal pero sin generar auténtico peligro y el Zarautz confiaba en acabar un contragolpe.

El punto era bueno pero en un saque de esquina en el 66 un error de portero y defensa permitió cabecear solo al delantero alavés para poner el 0-1. Todavía había tiempo y el Zarautz se volcó.

Unax Peinador casi se convirtió en delantero centro y a balón parado asustaron a menudo al equipo visitante pero sin fortuna. Con todos buscando el empate llegó el segundo visitante y los 3 puntos se escaparon de Asti.

Cae el juvenil Nacional

Los chicos de Jaime Colado viajaban a Eibar para jugar en Areitio con el equipo juvenil B armero con la esperanza de traerse algo positivo de esta salida.

Cuatro partidos consecutivos sin perder generaban ilusión por lograr al menos uno de los puntos en juego pero ya en la primera mitad se vio que iba a ser muy difícil.

Los zarauztarras aguantaron bien la primera media hora de juego pero el gol del Eibar a los 31 minutos rompió el partido. Antes del descanso los locales ampliaban la ventaja con un gol en el 43 lo que ponía esta vez sí la remontada muy complicada.

Pero restaba aún medio partido por jugar. En el 48 Landa sustituyó a Malo y en el 57 cuádruple cambio con la entrada al campo de Loinaz, Gaizka Alberdi, Araneta y Morales que ocuparon el lugar de Beñat Alberdi, Castro, Arregi y Mar.

Las cosas se complicaron con el tercer gol armero en el 71 y solo en el 85 Loinaz maquillaba el re