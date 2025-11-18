Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En este córner lograban el primer tanto los alaveses tras el error de portero y defensa. Amaxkar
Zarautz

Un error en un córner deja sin puntuar al Zarautz que mereció más

El Aurrera de Vitoria terminó 0 a 2 al final cuando los locales se lanzaron a por el empate

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

Se le está complicando sacar los partidos adelante en Asti para el Zarautz de Tercera Federación. Es precisamente en casa donde debe cimentar su objetivo ... el conjunto zarauztarra pero errores puntuales permiten al rival llevarse puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un error en un córner deja sin puntuar al Zarautz que mereció más

Un error en un córner deja sin puntuar al Zarautz que mereció más