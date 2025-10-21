Encuentro con la cineasta Mabel Lozano que presentará su corto 'Lola, Lolita, Lolaza'

Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Zarautz ha organizado un encuentro muy especial ... con la cineasta, actriz y activista Mabel Lozano, que presentará su cortometraje de animación 'Lola, Lolita, Lolaza', nominado a los Premios Goya 2025, este jueves a las 19.00 horas en Modelo aretoa, con la entrada gratuita.

En este trabajo, Mabel Lozano narra en primera persona su experiencia con el cáncer de mama, ofreciendo un relato sincero, emotivo y con mucho humor. A través de la animación, la autora aborda cómo la enfermedad afecta al cuerpo y a la identidad de las mujeres, y reivindica la necesidad de hablar del cáncer con naturalidad, sin recurrir al cliché de la «mujer guerrera».

El corto utiliza la ironía y la retranca para hacer más accesible un tema difícil, invitando a reflexionar sobre el derecho al olvido oncológico y la libertad de cada mujer para vivir su enfermedad a su manera. «El humor ha sido mi salvavidas. Quise contar mi historia sin épica, con ternura, con miedo, pero también con risa. Porque reírse no resta profundidad, la suma», explica Lozano.

En el acto participarán también representantes de la Asociación contra el Cáncer de Zarautz, de la asociación Iñurri y del grupo de punto-terapia de la Emakumeen Etxea, que compartirán sus experiencias y reflexiones sobre el acompañamiento, la sororidad y la importancia del cuidado comunitario.

«Nuestro objetivo como Departamento de Igualdad es visibilizar una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de cambiar ciertos clichés. Todavía arrastramos tabúes en torno al cuerpo femenino, y muchas mujeres, además de enfrentarse a la enfermedad, deben soportar los prejuicios sociales sobre su propia imagen. Este tipo de actividades ayudan a romper silencios, hablar con libertad y poner el foco en la realidad de las mujeres», señala Gloria Vázquez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento.

El evento busca crear un espacio de diálogo y sensibilización en torno a la salud y el bienestar de las mujeres, y forma parte de las actividades que el Ayuntamiento impulsa para promover la igualdad, la empatía y la visibilización de las diferentes realidades de las mujeres.