Mabel Lozano presentará mañana en Zarautz su corto sobre el cáncer.

Zarautz

Encuentro con la cineasta Mabel Lozano que presentará su corto 'Lola, Lolita, Lolaza'

En este trabajo, que se proyectará este jueves a las 19.00 en el Modelo, Lozano narra en primera persona su experiencia con el cáncer de mama

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Martes, 21 de octubre 2025, 20:34

Comenta

Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Zarautz ha organizado un encuentro muy especial ... con la cineasta, actriz y activista Mabel Lozano, que presentará su cortometraje de animación 'Lola, Lolita, Lolaza', nominado a los Premios Goya 2025, este jueves a las 19.00 horas en Modelo aretoa, con la entrada gratuita.

