Empate del Zarautz de Tercera que hizo méritos para llevarse los tres puntos Los tres principales equipos de fútbol terminaron la jornada empatando sus duelos

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Cerca, muy cerca, estuvo el Zarautz de Tercera Federación de conseguir la victoria frente al Leioa y amarrar los tres puntos en casa en la tarde del domingo en Asti.

Los chicos de Joseba Roteta jugaron un partido muy serio ante un rival más experimentado en la categoría y cuando a falta de diez minutos para el final se adelantaron, todos pensamos que los tres puntos podrían quedarse en casa.

No fue posible, pero méritos hicieron para lograrlo. Hubo varias claves en el transcurso del partido pero la principal fue la decisión del colegiado Pablo Zamarbide de castigar con amarilla la jugada del penalti favorable al Zarautz.

Corría el minuto 79 del encuentro cuando la presión de Iñigo Fernández de Casadevante al portero rival terminaba en un lío para el guardameta que tuvo que derribar al delantero zarauztarra para evitar el tanto local.

Penalti y expulsión del portero. Los aficionados lo tenían claro, no así el árbitro, que decidió sancionar al portero con amarilla. En la imagen superior se puede ver cómo Barandiaran, cancerbero del Leioa, derriba a Iñigo y es claramente en último jugados, no hay ninguno más cerca.

Al colegiado no le tembló la mano al sacar la segunda amarilla a Marin dos minutos más tarde y dejar al Zarautz con un jugador menos, pero sí que evitó la clara expulsión del portero visitante. Un error.

El propio Iñigo fue el encargado de materializar desde los once metros el lanzamiento de penalti con un disparo bien ejecutado junto a la cepa del poste derecho al que no pudo responder Barandiaran.

Mala fortuna

Pese a la mala interpretación del reglamento por parte del colegiado en el penalti y a la expulsión de Marin a continuación, a los de Roteta les bastaba con defender la exigua ventaja para sumar tres puntos muy importantes.

El acoso de Leioa fue continuo, pero se defendía bien el Zarautz en esos minutos finales. El joven guardameta zarauztarra Erik Pereira sería el protagonista en el descuento. Había cumplido con nota en todas sus intervenciones durante todo el partido pero en el 94 llegó una jugada de auténtica mala fortuna. Una falta a favor del Leioa al borde del área lanzada con fuerza por bajo, le llegaba a Erik a las manos pero la fortuna se alió con los visitantes, se le escapó el balón y el primero en llegar al esférico fue un delantero leioatarra que no perdonó. Error del portero pero también de la defensa que no estuvo atenta al rechace.

Fue un auténtico jarro de agua fría para todos. Los aficionados se habían hecho la idea de sumar los tres puntos, y méritos hicieron los jugadores en el campo para conseguirlos, pero entre una cosa y otra, al final, reparto de puntos.

Más empates

Este debía de ser el fin de semana de los empates. Al 1-1 del primer equipo se le sumó el mismo resultado cosechado por los chicos del juvenil Nacional de Colado en Barakaldo y la igualada a cuatro de las chicas de Liga Vasca en Asti Txiki.

Los tres principales equipos del Zarautz KE jugaban el domingo y el primero en comparecer era el juvenil de Liga Nacional en San Vicente ante el Barakaldo por la mañana. Dos empates consecutivos en las anteriores jornadas obligaban a los chicos de Colado a sacar algo positivo en tierras vizcaínas.

Lo lograron a medias e in extremis. A la media hora de partido se adelantó el Barakaldo y pese a buscar con ahínco el empate, éste no llegó hasta el minuto 90+1 por mediación de Julen Penco. Mirándolo desde ese punto de vista se puede decir que el punto cosechado es bueno pero obliga a ganar este sábado al Indartsu en Asti.

Las chicas de Iñigo Mutio jugaban por la tarde, justo por delante del Tercera en Asti Txiki y disputaron un partido loco. Se adelantaron las visitantes, Peña Athletic Santurtzi (0-2) en los primeros cuatro minutos. Por suerte la reacción local llegó antes del descanso. Los goles de Gurrutxaga y de Telletxea (2) ponían por delante 3-2 al Zarautz.

Las vizcaínas conseguían igualar la contienda en el 18 de la segunda mitad pero de nuevo reaccionaron las zarauztarra para ponerse por delante con el gol de Inge Iruretagoiena. Pero está claro que estaba escrito que este domingo los equipos zarauztarras no podían pasar del empate y las de Santurtzi nivelaron el marcador en el 78. Cuatro iguales y un punto que siempre suma pero que no ayuda a salir de abajo.