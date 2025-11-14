Eibar y Amenabar se juegan el liderato del grupo C en Ipurua esta tarde

J. M. Z. zarautz. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

Partido por todo lo alto esta tarde en Eibar entre los dos primeros clasificados del grupo C de Primera División Masculina. Amenabar Zarautz visita Ipurua para jugar a partir de las 19.00 horas con el Eibar Eskubaloia, equipo que solo ha caído derrotado a manos del Romo pero que enfrente tiene al líder imbatido. Las chicas del Aiala juegan también derbi guipuzcoano con el Bera Bera mañana.