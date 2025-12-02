Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotomontaje de la estación de autobuses y de las viviendas proyectadas en el área de Amillubi.

Zarautz

Para EAJ-PNV de Zarautz el proyecto del área de Amillubi «es muy importante»

Señalan que la decisión adoptada «dice sí a la movilidad sostenible, a la vivienda y a seguir haciendo inversiones para las y los zarauztarras»

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19

Comenta

El Grupo Municipal EAJ-PNV de Zarautz reitera que la enajenación y adjudicación de las parcelas 1 y 3 del grupo de parcelas del ... área de Amillubi, aprobada hace unos días en el Pleno Municipal, es una decisión realmente importante para la mejora de Zarautz y para afrontar el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Para EAJ-PNV de Zarautz el proyecto del área de Amillubi «es muy importante»

Para EAJ-PNV de Zarautz el proyecto del área de Amillubi «es muy importante»