Para EAJ-PNV de Zarautz el proyecto del área de Amillubi «es muy importante»

El Grupo Municipal EAJ-PNV de Zarautz reitera que la enajenación y adjudicación de las parcelas 1 y 3 del grupo de parcelas del ... área de Amillubi, aprobada hace unos días en el Pleno Municipal, es una decisión realmente importante para la mejora de Zarautz y para afrontar el futuro.

Según el partido nacionalista, esta decisión refuerza tres pilares fundamentales para Zarautz. Por una parte, la Movilidad Sostenible e Infraestructuras. «Este proyecto hará posible la nueva estación de autobuses que Zarautz y las y los zarauztarras merecemos. Además, se reforzará la conexión entre el tren y el autobús con infraestructuras más dignas, que también tendrá una gran importancia a nivel comarcal. Se construirá, además, un aparcamiento que, ubicado cerca de la salida de la autopista, permitirá dejar el coche sin entrar en el casco urbano. Estas infraestructuras estarán terminadas en 2029».

De la misma manera, desde EAJ-PNV subrayan que «supondrá un gran ingreso para financiar las inversiones del Ayuntamiento: el Ayuntamiento recibirá de forma directa 6,7 millones. Estos ingresos se materializarán de forma inmediata y estarán disponibles para inversiones ya en el año 2026. Vamos a destinar estas inversiones a mejorar Zarautz y la calidad de vida de las y los zarauztarras».

Y, por último, el cumplimiento del Plan de Vivienda: «Dentro del plan de vivienda que se puso en marcha en 2016 se da un paso más, sumando 21 viviendas tasadas. Este plan recoge casi 1.000 viviendas protegidas, de las que 448 ya hemos ejecutado, para el año que viene serán 676 y el resto ya están encauzadas, 25 viviendas protegidas en Lanpardo y otras 251 en Irita-Amillubi». Además, en Amillubi se levantarán 48 viviendas libres.

Desde EAJ-PNV opinan que «quien rechaza esta decisión alegando que se ha vendido para construir viviendas privadas, tiene una visión muy limitada o no quiere ver el salto cualitativo que supone esta decisión para Zarautz. Esta enajenación de suelo es un mecanismo para posibilitar y construir infraestructuras públicas muy importantes. Combina la movilidad sostenible, la vivienda y la capacidad de realizar inversiones públicas, teniendo en cuenta todas las necesidades de Zarautz y garantizando un equilibrio entre necesidades y recursos, diciendo sí al futuro de Zarautz». El Grupo Municipal EAJ-PNV reitera que la decisión adoptada dice «sí» a la movilidad sostenible, a la vivienda y a seguir haciendo inversiones para las y los zarauztarras.