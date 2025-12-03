Doce jornadas lleva el Amenabar imbatido tras ganar en Hondarribia

Nos están acostumbrando muy mal Mikel Agirrezabalaga y sus chicos esta temporada. Cada jornada van dejando más claro que está categoría les queda pequeña, lo ... que no significa que el ascenso esté asegurado. Lo lógico hubiera sido que en su momento se le diera la opción al equipo zarauztarra de mantenerse en la División de Honor Plata pero como no se hizo, ahora hay que centrarse en la actualidad.

Una actualidad perfecta. Doce jornadas disputadas y otras tantas victorias. La última el domingo al mediodía en la cancha del Il Capo Hondarribia - Bidasoa. En el polideportivo de Hondartza, los locales arrancaron bien, jugando de tú a tú al Amenabar e incluso mandando en el marcador hasta la igualada a diez tantos.

A partir de ese minuto 17 de la primera mitad, los zarauztarras pusieron una marcha más para irse al descanso 5 arriba, 14-19.

De regreso de vestuarios y para evitar que los locales se metieran en el partido, dos goles en los primeros minutos a favor del Zarautz abrían la brecha y solo faltaba mantenerse por encima. Los locales siguieron trabajando por reducir la ventaja que llegó a ser de cuatro goles pero al final el Amenabar se llevaba su duodécima victoria con un claro 29-35.

Unanue y Manterola marcaron siete goles por los seis de Balenciaga y Zulaika. Romo y Eibar tampoco fallaron y persiguen al Zarautz a tres y cuatro puntos. Este sábado a las 19.30 reciben en el Aritzbatalde al Barakaldo, equipo que lleva una gran racha de resultados y vendrá a Zarautz a dar la sorpresa.

Sin puntos en Camargo

Aiala Zarautz se desplazaba a Camargo el pasado sábado para jugar la décima jornada de la División de Honor Plata femenina en su grupo B. Las santanderinas llevaban dos jornadas consecutivas empatando y necesitaban conseguir la victoria ante su público.

Las preparadas por Julen Aizpitarte, por su parte, viajaban tras perder en casa con el malkaitz y también tenían una nueva oportunidad de traerse algo de su desplazamiento.

Lo cierto es que la primera mitad fue muy igualada. Ambos equipos respondían en todo momento a los goles del rival. Muchos empates y pocos goles antes del descanso.

Anabel Lee Camargo 74 consiguió terminar esa primera mitad por delante pero con un solo tanto a su favor, 8-7. Las zarauztarras estaban dando una buena imagen.

En los primeros minutos de la segunda parte, no cambió nada. Con ocho minutos jugados el luminoso seguía reflejando la igualdad, en esta caso a 12. Pero hubo un pequeño momento de inflexión favorable a las de casa.

Un parcial de 7-1 para el Camargo rompía y desnivelaba el partido. Las cántabras abrían un hueco prácticamente decisivo aunque todavía restaban más de diez minutos para el final del encuentro.

No fue posible, pelearon hasta el final pero el resultado definitivo deja bien a las claras el control que estableció el Camargo en esos minutos finales para terminar seis arriba, 23-17.

El sábado jugarán en el Aritzbatalde por delante del Amenabar, a las 17.30, contra el BM La Jota. Las mañas han superado a las nuestras esta semana y de ganar les dejarán de nuevo por detrás.