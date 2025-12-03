Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Amenabar Zarautz destaca ofensivamente (máximo goleador de los 6 grupos con 435 tantos) pero también se aplican en defensa. Luis Epelde

Zarautz

Doce jornadas lleva el Amenabar imbatido tras ganar en Hondarribia

Cómoda victoria el pasado domingo (29-35) para seguir líder mientras el Aiala no pudo en casa del Camargo (23-17)

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28

Comenta

Nos están acostumbrando muy mal Mikel Agirrezabalaga y sus chicos esta temporada. Cada jornada van dejando más claro que está categoría les queda pequeña, lo ... que no significa que el ascenso esté asegurado. Lo lógico hubiera sido que en su momento se le diera la opción al equipo zarauztarra de mantenerse en la División de Honor Plata pero como no se hizo, ahora hay que centrarse en la actualidad.

