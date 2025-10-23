Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lori Thompson en su intervención.

Zarautz

«Los cuidados paliativos son un derecho fundamental»

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

Comenta

La psicóloga paliativa Lori Thompson reivindicó en su conferencia del miércoles en el Modelo el reconocimiento de los cuidados paliativos como un derecho fundamental, así como garantizar el acceso universal a una atención de calidad que alivie el dolor y los síntomas. También habló de la necesidad de buscar mejorar el apoyo a los cuidadores, ya sea a través de permisos laborales, protección social o ayuda económica, y aumentar la concienciación y formación de la población general sobre el tema.

En la conferencia, organizada por ZarautzOn, hizo un repaso de diferentes mitos sobre los cuidados paliativos. Por ejemplo, que «los cuidados son para la última semana de la vida; que los cuidados son sedación del paciente; que el documento de voluntades anticipadas es sólo para la demanda de eutanasia; que en Euskadi contamos con todos los servicios de cuidados paliativos que la ciudadanía necesita ...».

Pese a tratarse de un tema duro, más de 70 personas acudieron a la charla que contó con el apoyo de Zarauz Herri Zaintzailea.

