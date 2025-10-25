El coro ucraniano Skovodora canta este domingo en la iglesia de Los Padres Franciscanos

Cuatro conciertos esta semana dentro del programa de Nazioarteko Ahotsak, comenzando hoy mismo con el concierto del grupo ucraniano Skovodora Choir a las 19.00 ... horas en la iglesia de Los Padres Franciscanos.

Skovoroda, conformado por 16 féminas y 8 voces varones, es un coro joven ucraniano con sede en Poznań (Polonia) por motivo de la guerra. Fundado en 2023 por iniciativa de Centrum Kultury Zamek, el conjunto reúne a jóvenes músicos ucranianos con talento, comprometidos con la excelencia coral y el diálogo cultural. El coro debutó en el Festival Ethno Port Poznań de 2023, inaugurando su 16.ª edición. Desde 2024, la dirección artística la comparten Artem Aleksieiev y Daria Korolova.

El Coro Skovoroda interpreta un amplio repertorio, desde música folclórica ucraniana hasta obras corales contemporáneas y sacras. Ha participado en el 55.º Certamen Nacional de Coros 'Legnica Cantat' y en el ciclo de conciertos del Gran Premio de Música Coral Polaca en Poznań y Grodzisk Wielkopolski. El coro también participa activamente en causas sociales y culturales, habiendo realizado numerosos conciertos benéficos en toda Polonia en apoyo a Ucrania y a iniciativas humanitarias.

El martes, Balsis Youth Choir

Prosiguiendo con el programa, para el martes, día 28, a las 20.00 horas en Los Franciscanos se anuncia al coro de Riga (Letonia) Balsis Youth Choir que dirige Ints Teterovskis, formado por 18 mujeres y otros tantos hombres.

Durante casi cuarenta años, el Coro Balsis (fundado en 1987) ha demostrado su perdurable calidad artística y se ha ganado el respeto y el reconocimiento tanto en Letonia como en el extranjero. Su enfoque creativo en la música coral a capella convierte cada concierto en un acontecimiento, como lo demuestran sus 25 premios internacionales (como el Festival Coral de Lund en Suecia, 2012; The World Choral Expo, 2015 en Macao, China; el Gran Premio Europeo de Canto Coral, 2004 y 2017; Takarazuka Choir Competition y la Tokyo International Choir Competition 2024), y el compartir escenario con conjuntos de renombre mundial como The King's Singers (2008) y Voces8 (2022).

La inconfundible alegría y compromiso de sus cantantes motivan a los oyentes a contribuir a buenas causas. Balsis ha llevado a cabo innumerables campañas benéficas y proyectos sociales, con especial atención a la ayuda a niños en orfanatos y personas con necesidades especiales.

El enérgico y carismático director Ints Teterovskis, lleva 25 años dirigiendo Balsis y bajo su dirección, el coro ofrece unos setenta conciertos al año, con más de una docena de álbumes grabados. Teterovskis y el coro promueven regularmente nuevas obras de compositores, con especial atención al género del ciclo de canciones corales.

Nazioarteko Ahotsak, que organiza Zarautz Abesbatza, proseguirá con el concierto del coro japonés Yumecan Choir el jueves a las 20.00 horas en Los Franciscanos y, finalizará el próximo domingo, 2 de noviembre, con el sexteto Anima Solla, a las 19.00 horas en Santa Klara.