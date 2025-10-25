Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El coro Skovodora interpreta desde música folclórica ucraniana hasta obras corales contemporáneas y sacras.
Zarautz

El coro ucraniano Skovodora canta este domingo en la iglesia de Los Padres Franciscanos

A partir de las 19.00 horas, será el primero de los cuatro conciertos programados para esta semana dentro de Nazioarteko Ahotsak

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:19

Cuatro conciertos esta semana dentro del programa de Nazioarteko Ahotsak, comenzando hoy mismo con el concierto del grupo ucraniano Skovodora Choir a las 19.00 ... horas en la iglesia de Los Padres Franciscanos.

