Se llevarán a cabo trabajos de reconstrucción de la cimentación del convento y de mejora de diferentes elementos. ETXEBERRIA

Zarautz

Comienzan las obras para transformar el convento de Santa Clara en espacio cultural

A la convocatoria se presentaron cuatro ofertas y las obras se han adjudicado a Construcciones Amenabar en 4.550.126 euros

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43

Comenta

Han comenzando hace unos días las obras de rehabilitación energética del convento de Santa Clara , con el objetivo de convertirlo en un espacio socio- ... cultural. El proyecto incluye la mejora de la eficiencia energética del edificio y la renovación de su envolvente térmica. A la convocatoria se presentaron cuatro ofertas y las obras se han adjudicado a Construcciones Amenabar en 4.550.126 euros. Para llevar a cabo esta intervención el Ayuntamiento cuenta con una subvención de 3.000.000 euros de los fondos europeos Next Generation. Las obras arrancaron a mediados de este mes de noviembre y se espera que se materialicen para primeros de verano.

