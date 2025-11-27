Comienzan las obras para transformar el convento de Santa Clara en espacio cultural

Han comenzando hace unos días las obras de rehabilitación energética del convento de Santa Clara , con el objetivo de convertirlo en un espacio socio- ... cultural. El proyecto incluye la mejora de la eficiencia energética del edificio y la renovación de su envolvente térmica. A la convocatoria se presentaron cuatro ofertas y las obras se han adjudicado a Construcciones Amenabar en 4.550.126 euros. Para llevar a cabo esta intervención el Ayuntamiento cuenta con una subvención de 3.000.000 euros de los fondos europeos Next Generation. Las obras arrancaron a mediados de este mes de noviembre y se espera que se materialicen para primeros de verano.

Esta rehabilitación, que será ejecutada según el proyecto elaborado por el estudio Uranga Royo Ur Arquitectura S.L.P., tiene dos objetivos principales: por un lado, la reforma del edificio y, por otro, el incremento de la eficiencia energética del mismo. Para ello, se realizarán trabajos de reconstrucción de la cimentación del convento y de mejora de elementos como la fachada, ventanas, cubiertas y aislamientos.

El objetivo es preparar un espacio socio-cultural más amplio y con más posibilidades que la actual Casa de Cultura Sanz Enea, bien para exposiciones, congresos, presentaciones..., para contar en Zarautz con un nuevo equipamiento cultural de referencia. En este sentido, en primavera de 2023, se activó el proceso participativo Santa Klara Lab y reunieron aportaciones de zarauztarras para definir los futuros usos del conjunto de edificios, incorporándose las propuestas al diseño final del proyecto de rehabilitación.

En 2024, el coste estimado de la rehabilitación integral del conjunto se triplicó respecto a las previsiones iniciales debido a los requisitos científicos y técnicos derivados de la protección patrimonial del inmueble. El presupuesto total ascendía a 24 millones de euros, una cifra que el Ayuntamiento consideró inviable asumir en su totalidad. Al final, se optó por una intervención parcial y realista, centrada en una fase inicial valorada en un tope de cinco millones de euros, lo que permite aprovechar los tres millones ya concedidos en subvenciones europeas. Este enfoque garantiza el inicio de la transformación del convento sin comprometer la estabilidad financiera del Consistorio.