Los comercios, llamados a llenar de ambiente navideño las calles a través de sus escaparates

El Ayuntamiento de Zarautz, a través del Departamento de Turismo y con la colaboración de la asociación de comerciantes Murkil, con el objeto de impulsar ... las fiestas navideñas, organiza la 43ªedición del Concurso de Escaparates dirigido a los establecimientos comerciales de la localidad. Los interesados en participar deberán inscribirse en la Oficna de Turismo antes del 9 de diciembre.

Los premios establecidos este año son los siguientes: 800 euros y trofeo para el ganador; 500 euros para el segundo clasificado y un tercer premio de 300 euros, otorgado por la asociación Murkil. Asimismo, Murkil sorteará cinco cheques de compra de 100 euros entre todos los participantes. Indicar que en caso de que alguno de los tres primeros clasificado sea socios de Murkil, además del premio, la asociación de comerciantes les entregará cheques de compra por valor de 100 euros.

A la hora de otorgar los premios, el jurado valorará los siguientes criterios: La presentación del escaparate; la exposición atractiva de los artículos en venta; la originalidad de la decoración dentro del ambiente navideño; el tratar temas relacionados con las costumbres y tradiciones vascas.

Los escaparates deberán decorarse de forma no sexista e inclusiva, evitando cualquier imagen o estereotipo sexista que discrimine a las mujeres, promoviéndose imágenes que muestren valores de igualdad, presencia equilibrada de mujeres y hombres, diversidad, corresponsabilidad, diversidad de roles e identidades de género múltiples.

De la misma manera, a fin de promover el uso sostenible de materiales y la reducción de residuos, el jurado valorará positivamente la utilización de materiales reciclados y/o reciclables, para dar valor a los productos, materiales y recursos utilizados durante la campaña, de forma que se reduzca al mínimo la generación de residuos. En las bases también se especifica que los mensajes mostrados en los escaparates estarán en euskera. En caso de que se pongan en bilingüe o en otros idiomas, se dará prioridad al euskera.

Fallo, el 17 de diciembre

La decoración de los escaparates deberá mantenerse desde el 9 de diciembre hasta el 6 de enero del 2026. El fallo del jurado se dará a conocer el 17 de diciembre. Por tanto, un año más el ambiente navideño asegurado en las calles de Zarautz.

El año pasado el jurado otorgó el primer premio del certamen a Javier Lucas por su diseño y una puesta en escena que encarna el espíritu navideño. El segundo premio fue para la Optika Zarautz y el tercer premio lo ganó Dekoab-Decoración.