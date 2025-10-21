Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Charla sobre los cuidados paliativos, con Loli Thompson, en el Modelo

A. E.

zarautz.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:33

Todos los años se celebra en octubre el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, y ZarautzOn en colaboración con Zarautz Herri Zaintzailea organiza desde hace siete años una conferencia con el objetivo de sensibilizar en algo tan importante y cada vez más necesario en nuestra sociedad. Las reivindicaciones sobre cuidados paliativos exigen su reconocimiento como un derecho fundamental, garantizando el acceso universal a una atención de calidad.

Para ofrecer su experiencia, acudirá hoy al Modelo (19.30), invitada por ZarautzOn la psicóloga paliativista Lori Thompson que pondrá en valor la labor que realizan las familias en estas situaciones. Thompson desarrolla su actividad en la Fundación Matia, y es fundadora de la Sociedad Española de Psicología Paliativa.

diariovasco Charla sobre los cuidados paliativos, con Loli Thompson, en el Modelo