Cerca de 200 zarauztarras terminaron la Behobia-San Sebastián este domingo

J.M. ZUBIAURRE zarautz. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Casi 28.000 corredores participaron en la 60 edición de la Behobia-San Sebastián este domingo y dentro de toda esa marea humana de deportistas, cerca de 200 zarauztarras consiguieron alcanzar la línea de llegada en el Boulevard, concretamente fueron 196.

Estos son por orden de llagada nuestros representantes; Iñigo Mendizabal, Eñaut Errazkin, Beñat Eizagirre, Iñigo Eizagirre, Asier Arana, Unai Roteta, Jorge Aranburu, Mattin Muniain, Carlos Zaldua, Oscar Tena, Arkaitz Odriozola, Martin Jimenez, Eñaut Odriozola, Ander Etxeberria, David Singleton, Mikel Bengoetxea, Josu Aranguren, Jose Miguel Etchavarri, Denis Fontana, Julen Ansola, Hodei Errasti, Beñat Zipritia, Mikel Yañez, Iker Kaperotxipi, Hodei Olabide, Ibai Odriozola, Joanes Segurola, Pablo Imanol Larrañaga, Jurgi Gonzalez de Chavarri, Danel Etxabe, Iker Carmona, Gorka Arruebarrena, Joseba Aldalur, Juan Jose Quintana, Oier Ostolaza, Martin Caballero, Maria Markiegi, Luis Tomas, Sandra Rodriguez, Unai Etxabe, Iñigo Mendoza, Dan Teodor Anton, Jon Zanguitu, Edu Mujika, Karen Tejado, Ander Mutiozabal, Julen Urretavizcaya, Yon Larramendi, Aintza Lizarazu, Sara Larrea, Patricia Damian, Josu Diaz, Iban Martin, Pablo Martin, Aitor Lizaso, Markel Aristi, Jurgi Hernandez, Mikel Puyadena. Paul Unamuno, Oinatz Amilibia, Eneko Iturrioz, Gorka Varela, Iban Perea, Haritz Eizmendi, Andoni Uyarra, Pelayo Pardo, Luca Salassa, Katrin Gonzalez, Iosu Larrañaga, Juantxo Ramada, Alex iribar, Jose Ramon Davila, Eneko Eizagaecheberria, Jose Luis Nogales, Alex Aguado, Luis Miguel Jimenez, Iñigo Olazabal, Lander Caperochipi, Sergio Perales, Joseba Iruretagoiena, Ion Iñaki Bengoetxea, Amaia Del Hoyo, Axel Sorreluz, Danel Agirrezabal, Carlos Peinador, Aitor Aldasoro, Saioa Olazabal, Aneli Lizaso, Nahiara Esteban, Teresa Echave, Iker Ruiz, Agustin Erkizia, Arkaitz Urien, Mikel Lopez, Mikel Caballero, Angela Elguea, Antonio Pino, Joxe Calderon, Garazi Zabaleta, Gabrile Mateos-Aparicio, Javier Teja, Unai Iriarte, Imanol Pildain, Rebeca Martinez, Leire Martinez, Erik Aldabaldetrecu, Marina Valdazo, Maider Bilbatua, Ainhoa Martinez de Lizarrondo, Maite Aldabaldetreku, Ignacio Pardo, Markel Zubeldia, Iñaki Ferrer, Nikolas Arano, Gaizka San Julian, Nora Eizaguirre, Elene Indo, Arrate Indo, Maria Caperochipi, Anjel Mendizabal, Jon Ander Arenas, Pilar Gutierrez, Unai Galdona, Mikel Azkune, Alexander Gurrutxaga, Iñigo Bergara, Nieves Martinez, Garikoitz Larrañaga, Aritz Aranguren, Ana Cano, Rodrigo javier Novoa, Gorka Oñederra, Ander Askasibar, Mikel Parra, Lander Moro, Erik Larrañaga, Nora Zabala, Irati Larrañaga, Barbara Roteta, Juan Mansoa, Urko Mendizabal, Javier Goikoetxea, Iñaki Mendia, Irati Indo, Maria Garrastazu, Naiara Uriarte, Julian Urretavizvaya, Telmo Ugarte, Jon Idigoras, Iker Sagarribay, Jose Ramon Iriarte, Borja Rodriguez, Xabier Mendivil, Aitor Aierbe, Alejandro Recas, Marta Rotaeche, Josu Legorburu, Javier Torres, Gonzalo Laburu, Martin Sarasua, Emilio Pastore, Ainhoa Legorburu, Miren Amaia Mugica, Iosu Aranburu, Agustin Santos, Luis Sesma, Iñigo Dominguez, Nerea Uria, Mikel Porroy, Danel Villafaña, June Zubiaurre, Janet Stanger, Marina Carmona, Itziar Lizarzaburu, Lide Arzamendi, Ander Aranburu, Irati Jerez, Diego Ríos, Nuria Zumeta, Marta Aranburu, Aiora Beobide, laida Beobide, Marian Aizpurua, Marta Gaminde, Ana larrañaga, Ibai Lazcoz, Melani Cendoya, Vicky Mira, Iraitz Cordero, Eihar Cordero, Elaia Garcia, Joan Rodriguez, David Ladron de Guevara y Eider Illarramendi.

También finalizaron la prueba los patinadores Imanol Manterola e Iñaki Azkue.