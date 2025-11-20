La cantautora Olatz Salvador en concierto, hoy en Modelo aretoa

A. E. zarautz. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Concierto de Olatz Salvador a las 20.00 horas de hoy en Modelo aretoa. La cantautora donostiarra se presentará en compañía de sus músicos dentro de la gira de su último trabajo, 'Zainak eman'. En los dos discos presentados como solista, 'Zintzilik' (2018) y 'Aho uhal' (2021), Olatz ha combinado las melodías dulces presentadas con la electrónica en el trabajo titulado 'Zainak eman' que está presentando en esta gira. La canción 'Basan' puede ser la canción más conocida de este disco, pero se puede encontrar mucho más. La entrada cuesta 10,40 euros.