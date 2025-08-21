Buena acogida a la feria de Murkil que ofrecerá oportunidades hasta el domingo

Con la amenaza que llegaba desde el cielo abría ayer por la mañana la feria Zarautz Outlet 2025 que anualmente organiza la asociación de comerciantes ... Murkil de Zarautz.

El paseo marítimo será la ubicación escogida por Murkil para que un total de diez tiendas locales ofrezcan durante estos días productos de calidad al mejor precio. Durante cuatro días (desde ayer al domingo) la feria abrirá sus puertas de 11.00 de la mañana y se podrá visitar hasta las 21.00 horas.

En total diez establecimientos ofrecerán sus productos en los puestos del malecón (junto a la sociedad gastronómica Galtxagorri) pero también en otros catorce comercios de la asociación se podrán adquirir productos a muy buen precio pero en el propio establecimiento y con el horario habitual de apertura.

Las tiendas que exponen sus productos en el paseo marítimo son; Garmen, Atelier Nupcial, Vulcano, J.M. Josatiluak, Faylinn, 310, Noahs Secret, Emeberhiru, Lila Porosa y Sonia.

La lluvia que abrió la jornada inicial de la feria, amenazó con generar problemas a las tiendas que ya habían desplazado sus productos hasta la zona pero por suerte desde que se abrió la feria el tiempo acompañó y fueron muchas las personas que se fueron acercando durante esta primera jornada hasta el malecón.

Destacan también en las calles aquellos establecimientos que también participan en la Zarautz Outlet 2025 y que han colocado sus productos en la calle, donde la gente se detiene, observa y compra.

Las tiendas que con horario habitual también se han integrado en la feria son; Jade, Kaioa, Musas, Urzelai, Transit, El Paladio del Niño, Josune, Ganbara, Pedrosa, Itziar Oregi, Davis & Niko, Garmen, Mut y Nui.