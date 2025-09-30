Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mouhamed Mar se presenta ante el guardameta del Athletic, pero sin acierto. FOTOS AMAXKAR

Zarautz

Buen punto de la Liga Nacional ante el Athletic Club mientras pierden el resto

De los tres equipos principales de la sección de fútbol, solo los de Colado sumaron

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31

No ha sido un fin de semana muy satisfactorio para los tres equipos principales del Zarautz Kirol Elkartea. Solo el juvenil de Liga Nacional que ... dirige Jaime Colado consiguió sumar, aunque lo hizo en casa ante uno de los gallitos de la categoría, el Athletic Club B.

