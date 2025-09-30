Buen punto de la Liga Nacional ante el Athletic Club mientras pierden el resto

No ha sido un fin de semana muy satisfactorio para los tres equipos principales del Zarautz Kirol Elkartea. Solo el juvenil de Liga Nacional que ... dirige Jaime Colado consiguió sumar, aunque lo hizo en casa ante uno de los gallitos de la categoría, el Athletic Club B.

Los otros dos equipos cayeron derrotados. El Tercera Federación salía goleado del campo de La Florida ante un Portugalete que está confeccionado para luchar por el ascenso ante un Zarautz que juega solo con los de casa y que todavía se está amoldando a la categoría.

Las jugadoras de Iñigo Mutio se estrenaban ante su público en Asti Txiki después de arrancar la Liga Vasca con una gran victoria a domicilio la primera jornada en Sansomendi por 1 a 2 ante el Lakua de Vitoria-Gasteiz. Pero el estreno ante los suyos terminó mal.

Sin goles en Asti

Los aficionados que se citaron en Asti para ver al juvenil de Liga Nacional disfrutaron de un intenso partido. El resultado final fue de empate a cero, pero ambos contendientes pudieron llevarse la victoria.

El Athletic B fue el encargado de llevar el peso del partido pero tampoco con demasiada profundidad, sin poner en demasiados apuros a la zaga local ni a Roteta, el portero zarauztarra.

Todo pudo cambiar en una rápida jugada en la que Mar se adelantó con potencia a los defensores vizcaínos y se plantó frente al portero bilbaíno al que no pudo superar en primera instancia y tampoco acertó con el rechace de este.

No fue esta la única gran ocasión de los zarauztarras en el partido. En la segunda mitad un error en la salida de balón del portero visitante fue bien aprovechado por Iker Araneta para superar al guardameta y ante varios defensores que trataban de obstaculizar su disparo, tocó con calidad el balón superando la línea defensiva y cuando el esférico parecía entrar sin remedio en la red visitante, un defensor lo saco jugándose el físico y enviando el balón a saque de esquina. Fue la mejor oportunidad del partido sin duda.

Hubo más ocasiones en ambas porterías pero al final el luminoso de Asti no se movió del cero a cero inicial. Un buen punto para el Zarautz que sigue jugando con filiales en este arranque de competición. Le tocará el turno de visitar Zubieta este sábado para jugar con la Real Sociedad B a partir de las 17.30.

Doble derrota

Peor les fueron las cosas a los otros dos representantes del Zarautz KE. En Portugalete y contra un equipo diseñado para subir a Segunda Federación, los de Joseba Roteta se llevaron un varapalo. Los goles locales fueron cayendo uno detrás de otro en la primera mitad para llegar al descanso con un contundente 5-0.

Ante una situación de este calibre solo quedaba aprender de los errores y buscar nivelar el juego ofensivo del rival. Lo hicieron bien los visitantes y solo al final del partido y de penalti sumaron en sexto los portugalujos, tras la expulsión de Agirrezabal.

Por su parte, las jugadoras de Liga Vasca recibían en Asti Txiki al Sestao River. Venía de ganar fuera y llegaban con la ilusión de dar una alegría a la afición. Fueron las visitantes las primeras en inaugurar el marcador pero poco después Martina Telletxea empataba.

Un gol en propia meta ponía de nuevo por delante el River y en una bonita jugada desde la banda derecha con centro medido a la cabeza de Sara Aizpurua terminaba en la red para irse al descanso igualadas a dos. Al final 2-4 pero dando la cara.