Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Bolariak eta ikusleak txapelketa harretaz jarraitzen. Toka txapelketako une bat Zelaiondon igandean. Etxekoek lan bikaina egin zuten. AMAXKAR

Zarautz

Bola eta toka txapelketan Beloki eta Loitegi boletan eta Etxeberria eta Amundarain tokan irabazle

Gipuzkoa osotik etorritako bolari eta tokalariak lehia bizia izan zuten Zelaiondoko bolatokian Euskal Astearen barne

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Astelehena, 8 iraila 2025, 20:54

Gipuzkoa osotik etorritako 51 bolari eta 29 tokalari bildu ziren igande honetan Zarauzko Euskal Astearen barne, Zelai-Ondoko bolatokian, bertan lehiatzen bai zen Zarauzko Euskal Jaietako bola eta toka txapelketa.

Goizeko 08:30etik aurrera probak egiteko tartea zabaldu zen eta txapelketak berriz, 09:30ean hasi ziren. Goiz osoan zehar giro paregabean lehiatu ziren kirolariak eta txapelketa 14:00ak arte luzatu zen.

Bolako txapeldunak

Bolako txapelketari dagokionez, Emakumezkoen kategorian, irabazlea Goretti Beloki izan zen eta bigarren sailkatua Olatz Larrañaga.

Gizonezkoen kategorian, txapelduna Benito Loitegi izan zen, bigarren postuan Sergio Aristi sailkatu zen, hirugarrenean Crisanto Cortes eta laugarrenean berriz, Josu Lasa izan zen. Herriko lehen sailkatua, Joxean Tolosa izan zen eta lehen ez-federatua berriz, Unai Esnal.

Tokako txapeldunak

Tokako txapelketari dagokionez, hona hemen sailkapenak; Emakumezkoetan irabazlea Nekane Etxeberria izan zen eta bigarren sailkatua berriz, Olatz Larrañaga.

Gizonezkoetan txapeldun atera zen Antonio Amundarain, bigarrena Jose Antonio Calvo eta hirugarren postuan Enrique Egaña sailaktu zen. Laugarren tokian Roberto Ostolazak amaitu zuen. Bertako lehen sailkatua Antonio Lertxundi izan zen eta lehen ez federatua berriz, Crisanto Cortes.

Klubeko bolari eta tokalarien maila ona azpimarratu behar da, edizio honetan lortutako emai-tzak ikusita. Gorettik eta Sergiok bolatan eta Enriquek eta Robertok tokan, euren trebetasuna erakutsi zuten.

Parte-hartzeari dagokionez, jatorri ezberdinatako bolari eta tokalariak elkartu ziren, Legazpi, Gabiria, Zerain, Ibarra, Lasarte-Oria, Urnieta, Donostia eta Hernanitik etorri ziren bolari eta tokalariak, besteak beste.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bola eta toka txapelketan Beloki eta Loitegi boletan eta Etxeberria eta Amundarain tokan irabazle

Bola eta toka txapelketan Beloki eta Loitegi boletan eta Etxeberria eta Amundarain tokan irabazle