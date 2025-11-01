EH Bildu no apoyará la propuesta para aumentar la edificabilidad de Villa Elizabeth

EH Bildu ha anunciado que no respaldará la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zarautz que propone aumentar la edificabilidad ... de la parcela de Villa Elizabeth, pasando de 610 m² a 2.000 m². A cambio, el Ayuntamiento recibiría un terreno no urbanizable ya protegido, que seguirá manteniendo el mismo nivel de protección. Según la coalición, esta operación no aporta ningún beneficio para las y los zarauztarras.

EH Bildu recuerda que este asunto se debatió por primera vez en el pleno municipal de diciembre de 2023, presentado entonces como una actuación para reestructurar la vivienda de una familia. Informan que «ahora, sin embargo, el nuevo planteamiento prevé la construcción de 18 viviendas de lujo y una piscina, en beneficio de una empresa privada. Nosotros lo definimos como una operación urbanística hecha a medida, quedando los intereses de la ciudadanía en un segundo plano». En opinión de EH Bildu, «no es un proyecto que garantice el derecho a la vivienda, sino uno que incrementa el riesgo de especulación».

La coalición considera que, estando tan próxima la revisión general del PGOU, «no es oportuno introducir cambios puntuales. Además, en una reciente consulta ciudadana, la mayoría de las aportaciones —8 de un total de 13— apostaban por mantener la planificación vigente». La formación subraya que la ciudadanía se ha expresado con claridad y que ellos también respaldan esa alternativa.

Asimismo, alerta del riesgo que supone abrir un precedente que facilite la aparición de nuevas solicitudes similares, que pondrían en riesgo el equilibrio urbanístico de Zarautz.

Por último, EH Bildu hace un llamamiento a la ciudadanía a participar y expresar su opinión cuando el proyecto se someta a exposición pública, y pide al Gobierno municipal que escuche la voz de los vecinos y vecinas. «Tenemos claro que no apoyaremos ningún proyecto que convierta el derecho a la vivienda en un negocio, ni modificaciones puntuales que respondan a intereses privados», sentencian.