La parcela de Villa Elisabeth, de 610 m2, se ubica junto a la rotonda de la subida al camping. ETXEBERRIA

Zarautz

EH Bildu no apoyará la propuesta para aumentar la edificabilidad de Villa Elizabeth

La coalición cree que «la operación no aporta ningún beneficio para las y los zarauztarras»

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:26

EH Bildu ha anunciado que no respaldará la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zarautz que propone aumentar la edificabilidad ... de la parcela de Villa Elizabeth, pasando de 610 m² a 2.000 m². A cambio, el Ayuntamiento recibiría un terreno no urbanizable ya protegido, que seguirá manteniendo el mismo nivel de protección. Según la coalición, esta operación no aporta ningún beneficio para las y los zarauztarras.

