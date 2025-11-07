Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aukera berri bat hondartzako futbol txapelketaz gozatzeko, batzuk jokatzen eta besteak ikusten. Amaxkar

Igande eguerdian jokatuko da 81. Hondatzako Futbol Txapelketaren 4. jardunaldia senior mailan

Hemezortzi zelaietan banatuta jokatuko dute eguerdiko 12:00etatik aurrera senior mutil eta nesken taldeak

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Ostirala, 7 azaroa 2025, 20:12

Oraingoan itsasoaren baimenarekin, 81, Hondartzako Futbol Txapelketako senior mailako jokalariak ez dute goiz jaiki beharko.

Laugarren jardunaldia jarriko da jokoan nesken eta mutilen taldeekin eta dagoeneko partida interesgarriak ikusteko moduan izango dira bertaratzen diren zaleak, hauek ere malekoira hurbildu eta ibilalditxo bat eginaz plaieroetaz gozatu ahal izango bai dute.

Eguerdiko 12:00etan hasiko dira partidak 18 zelaitean banatuta, senior mutilen A eta B multzoak lehendabiziko zelaietan eta neskenak jarraian. Honakoak dira zelaiak eta bertan jokatuko diren nirgehiagokaka;

Senior mutilak A taldea: 1.- Las Palmeras - Kosta Hortz Klinika. 2.- Iuri Aholkularitza - Euskalduna taberna. 3.- Kirkilla-Enea jatetxea - Celso Castro. 4.- Katixa - Arrano. 5.- Izar Optika - KTXO. 6.- Etxabe Confort - Euskalmader Acuchillados. Multzo honetan atsedena izango du Dava Street Food taldeak.

Senior mutilak B taldea (Partida hauek porteri berriekin jolastuko dira): 7.- Ulacia Bidaiak - Latz taberna. 8.- Txanela - Euromar. 9.- Pukas / Shelter - Tivoli - Naparrak. 10.- Garcia Edari Banaketak - Telesforo Erretegia. 11.- Asti pinturak - Talai Mendi Kanpina. 12.- Balearri / Astillero - Asegroup.

Senior neskak: 13.- Euskal parrilla - Ekimen. 14.- Lakari / Arrano - Kebidek. 15.- Orbela - 310 / Kepa Osteo. 16.- Itxas lur taberna - Marmarra. 17.- Euskalduna taberna - Lukas ardotegia. 18.- Itxaso taberna - Shelter / Pukas. Multzo honetan atsedena izango du Kirkilla-Enea jatetxea taldeak.

Kanpu markaketaren ardura Izar optika taldeal du eta goizeko 10:45ean azaldu behar dira jokalariak antiolakuntzaren egoitzan. Epaile arduradunak talde hauek dira, Euskalduna taberna (N), Euskalmader Acuchillados eta Latz taberna.

