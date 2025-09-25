Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La tamborrada de esta tarde recorrerá el barrio de Itxasmendi, dando inicio a las fiestas de San Miguel.

Zarautz

El barrio de Itxasmendi celebra a partir de este viernes las fiestas de San Miguel

Con tres días repletos de actividades, comenzando con la tamborrada de esta tarde

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:00

Este fin de semana se celebran las fiestas de San Miguel en el barrio de Itxasmendi, con un programa repleto de actividades. El arranque ... será este viernes a las 18.30 con la tamborrada de niños y mayores que recorrerá el barrio y sus inmediaciones. Seguidamente, a las 19.00 horas, inicio de las fiestas «con sorpresa» anuncian desde la comisión, antes del pintxo-pote y parrillada en la carpa. A las 20.00 horas, kalejira con la txaranga Pasai y, para terminar el día, a partir de las 22.30, conciertos en la carpa, primero con Geels y a partir de medianoche con el grupo Arima Soul.

