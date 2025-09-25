El barrio de Itxasmendi celebra a partir de este viernes las fiestas de San Miguel

Este fin de semana se celebran las fiestas de San Miguel en el barrio de Itxasmendi, con un programa repleto de actividades. El arranque ... será este viernes a las 18.30 con la tamborrada de niños y mayores que recorrerá el barrio y sus inmediaciones. Seguidamente, a las 19.00 horas, inicio de las fiestas «con sorpresa» anuncian desde la comisión, antes del pintxo-pote y parrillada en la carpa. A las 20.00 horas, kalejira con la txaranga Pasai y, para terminar el día, a partir de las 22.30, conciertos en la carpa, primero con Geels y a partir de medianoche con el grupo Arima Soul.

El programa de este sábado, arrancará con la diana; a las 10.00 comenzarán las finales del campeonato de tenis; de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo un taller de manualidades infantiles en la carpa, como el taller para pintar camisetas (hay que llevarlas desde casa), además de la exposición de gigantes de goma. A las 11.30 dará inicio el campeonato de triples en la cancha de baloncesto (inscripción a las 11.00); finalizará el programa matinal con la comida popular (tickets a la venta en las tiendas y bares del barrio).

El programa de la tarde comenzará a las 16.00 horas con el campeonato de mus (inscripción a las 15.30); a las 17.45, chocolatada en el local de la asociación de vecinos de Pagoeta kalea y a las 18.00, actividades para jóvenes de 12 a 18 años, al lado de la carpa, de la mano de Haize Orratz del Gazteleku; a las 18.30 saldrán los gigantes y cabezudos; de 19.30 a 22.00 horas, parrillada y DJ Jon animando el barrio y en especial a los niños y jóvenes. Y, para finalizar la segunda jornada, a partir de las 23.00 horas, actuación del grupo Alarma Morea y, a continuación, DJ Bon.

La jornada dominical arrancará a partir de las 10.00 horas con el campeonato de toka y las finales de pala adaptada. Seguidamente se dará la salida a la marcha solidaria Bihotzez, con el grupo Arrai Zopa ambientando con sus canciones en euskera; a las 11.00 inicio de las Olimpiadas infantiles y adultos (inscripción con antelación); entre las 12.00 y 13.00, concurso de tortilla de patatas y parrillada en la carpa.

Por la tarde, de 16.30 a 18.30 horas, el mariachi Chuchín Ibañez se encargará de animar el barrio, antes del cierre de las fiestas de este año a las 19.00 horas.