El barrio de Itxasmendi celebra a partir de este viernes las fiestas de San Miguel

ZarautzEl barrio de Itxasmendi celebra a partir de este viernes las fiestas de San Miguel
Con tres días repletos de actividades, comenzando con la tamborrada de esta tarde
Zarautz
Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:00
Este fin de semana se celebran las fiestas de San Miguel en el barrio de Itxasmendi, con un programa repleto de actividades. El arranque ... será este viernes a las 18.30 con la tamborrada de niños y mayores que recorrerá el barrio y sus inmediaciones. Seguidamente, a las 19.00 horas, inicio de las fiestas «con sorpresa» anuncian desde la comisión, antes del pintxo-pote y parrillada en la carpa. A las 20.00 horas, kalejira con la txaranga Pasai y, para terminar el día, a partir de las 22.30, conciertos en la carpa, primero con Geels y a partir de medianoche con el grupo Arima Soul.
El programa de este sábado, arrancará con la diana; a las 10.00 comenzarán las finales del campeonato de tenis; de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo un taller de manualidades infantiles en la carpa, como el taller para pintar camisetas (hay que llevarlas desde casa), además de la exposición de gigantes de goma. A las 11.30 dará inicio el campeonato de triples en la cancha de baloncesto (inscripción a las 11.00); finalizará el programa matinal con la comida popular (tickets a la venta en las tiendas y bares del barrio).
El programa de la tarde comenzará a las 16.00 horas con el campeonato de mus (inscripción a las 15.30); a las 17.45, chocolatada en el local de la asociación de vecinos de Pagoeta kalea y a las 18.00, actividades para jóvenes de 12 a 18 años, al lado de la carpa, de la mano de Haize Orratz del Gazteleku; a las 18.30 saldrán los gigantes y cabezudos; de 19.30 a 22.00 horas, parrillada y DJ Jon animando el barrio y en especial a los niños y jóvenes. Y, para finalizar la segunda jornada, a partir de las 23.00 horas, actuación del grupo Alarma Morea y, a continuación, DJ Bon.
La jornada dominical arrancará a partir de las 10.00 horas con el campeonato de toka y las finales de pala adaptada. Seguidamente se dará la salida a la marcha solidaria Bihotzez, con el grupo Arrai Zopa ambientando con sus canciones en euskera; a las 11.00 inicio de las Olimpiadas infantiles y adultos (inscripción con antelación); entre las 12.00 y 13.00, concurso de tortilla de patatas y parrillada en la carpa.
Por la tarde, de 16.30 a 18.30 horas, el mariachi Chuchín Ibañez se encargará de animar el barrio, antes del cierre de las fiestas de este año a las 19.00 horas.
