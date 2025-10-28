A. E. zarautz. Martes, 28 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

El Ayuntamiento trabaja en el anteproyecto para construir una acera en Talaimendi Bidea. La nueva acera, de dos metros de ancho, tendría cabida en la franja de terrenos expropiados por Europistas para la construcción del camino actual en el año 1973. Iban San Martín, concejal de Obras y Proyectos, subraya que «la de la acera de Talaimendi Bidea es una obra muy demandada durante muchos años, por los numerosos vecinos y paseantes, zarauztarras y visitantes, que transitan por el arcén de esta vía». Adelanta que «será uno de los proyectos que trabajaremos el próximo 2026».

Se trata de un camino que se hace peligroso, especialmente en los meses estivales cuando más gente utiliza esta carretera bien para subir o bajar andando del camping y que se hace peligroso por el cada vez mayor tráfico de vehículos. El Ayuntamiento informa que ya trabaja en los trabajos preliminares para redactar el proyecto de la obra. Sin duda, una bueba noticia para todos los usuarios.