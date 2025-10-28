Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pivotes colocados esta semana para calcular el espacio para la acera.

Zarautz

El Ayuntamiento trabaja en el anteproyecto para construir una acera en Talaimendi Bidea

La acera de Talaimendi es una obra muy demandada por los numerosos vecinos y paseantes, zarauztarras, así como visitantes

A. E.

zarautz.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:05

Comenta

El Ayuntamiento trabaja en el anteproyecto para construir una acera en Talaimendi Bidea. La nueva acera, de dos metros de ancho, tendría cabida en la franja de terrenos expropiados por Europistas para la construcción del camino actual en el año 1973. Iban San Martín, concejal de Obras y Proyectos, subraya que «la de la acera de Talaimendi Bidea es una obra muy demandada durante muchos años, por los numerosos vecinos y paseantes, zarauztarras y visitantes, que transitan por el arcén de esta vía». Adelanta que «será uno de los proyectos que trabajaremos el próximo 2026».

Se trata de un camino que se hace peligroso, especialmente en los meses estivales cuando más gente utiliza esta carretera bien para subir o bajar andando del camping y que se hace peligroso por el cada vez mayor tráfico de vehículos. El Ayuntamiento informa que ya trabaja en los trabajos preliminares para redactar el proyecto de la obra. Sin duda, una bueba noticia para todos los usuarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia
  10. 10

    «No estamos de acuerdo con matar a los animales sanos, es terrible»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento trabaja en el anteproyecto para construir una acera en Talaimendi Bidea

El Ayuntamiento trabaja en el anteproyecto para construir una acera en Talaimendi Bidea