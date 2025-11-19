El Ayuntamiento convoca una concentración para condenar una nueva agresión machista

El Ayuntamiento de Zarautz celebrará este jueves al mediodía, a las 12.00, una concentración para condenar la última agresión machista ocurrida en la localidad. ... Corresponde a la denuncia de una mujer por los tocamientos ocurridos esta semana en una vivienda. El presunto autor ha sido detenido por la Ertzaintza.

Los grupos del Ayuntamiento de Zarautz realizaron ayer una declaración institucional, condenando «con total firmeza» lo ocurrido y mostrando «su dolor» por la agresión. «Este acto, además de suponer un ataque contra la integridad física y moral, constituye también una grave e intolerable vulneración de los derechos humanos. Este Ayuntamiento rechaza y considera incomprensibles este tipo de acciones. Asimismo, hemos trasladado nuestro apoyo tanto a la mujer como a sus personas cercanas».

Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento recuerdan «que las agresiones sexuales y sexistas reflejan la violencia machista que se da en la sociedad y en nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito privado como en el público». En esta línea, rechazan «todo tipo de conductas que no sean respetuosas con las mujeres, incluyendo gestos y actitudes sexistas, así como agresiones extremas». Por todo ello, el Ayuntamiento de Zarautz, «en coherencia con su compromiso para lograr una sociedad justa y a favor de la igualdad, hace un llamamiento a la ciudadanía para hacer frente a cualquier tipo de agresión sexista, invitando a no mostrar ninguna tolerancia y a denunciar estos actos».

Declaración de la Diputación

La Diputación Foral de Gipuzkoa también se sumó a la condena a través de una declaración institucional, en la que también manifestó su cercanía y solidaridad con la víctima, así como con sus familiares y personas allegadas. «La libertad sexual y la integridad física de la persona son derechos inviolables. Las conductas que atenten contra estos derechos no tienen lugar en nuestra sociedad. Este tipo de hechos tiene su origen en la falta de igualdad entre hombres y mujeres, en actitudes e ideas machistas que pretenden dominar y controlar a las mujeres. Por todo ello, una vez más, ponemos el acento en la reivindicación de la igualdad», destacó.

La institución foral se adhirió también a la concentración de condena convocada por el Ayuntamiento para este jueves.