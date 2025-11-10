El Ayuntamiento comprará el pabellón de la Editorial Itxaropena

A. E. ZARAUTZ. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Zarautz, tras convocar un concurso público abierto para adquirir un pabellón donde reubicar a la Brigada Municipal de Obras, ha resuelto proceder a la compra del pabellón en el que ha cesado su actividad Editorial Itxaropena S.A., en la industrialdea de Hegoalde, en Araba kalea 45.

Superficie de 917 m2

El pabellón cuenta con una superficie total de 917 metros cuadrados, repartidos en distintas plantas y la oferta económica a abonar por el Ayuntamiento alcanza los 902.866,33 euros. Se aclara, por tanto, de cuál será la nueva ubicación de las instalaciones de la Brigada Municipal, con cuyo traslado quedará despejado el camino para poder iniciar las obras de la nueva estación de autobuses de Zarautz, junto al apeadero de Euskotren, en Iñurritza, que incluye asimismo un aparcamiento subterráneo y viviendas.