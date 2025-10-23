Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Ayuda foral de 10.000 euros a cada municipio de Urola Kosta para impulsar el turismo

A. E.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

El PSE-EE de Zarautz ha valorado muy positivamente que el departamento de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, dirigido por la socialista Azahara Domínguez, haya otorgado al Ayuntamiento de Zarautz unas ayudas por valor de 10.000 euros para compensar la pérdida de una subvención de 50.000 euros destinada la Mancomunidad de Urola Kosta, para lo cual es un requisito imprescindible contar con una persona responsable de turismo.

Para las y los socialistas, el turismo es «un motor económico fundamental para nuestra comarca y su desarrollo debe estar alineado con los valores de sostenibilidad, respeto al entorno y beneficio para la comunidad local». Para ello, indican que «es necesario contar con una persona dedicada que impulse proyectos, coordine a los diferentes agentes y asegure que la comarca siga avanzando como destino turístico de calidad». El PSE-EE recuerda que « Urola Kosta es la única comarca que no cuenta con responsable de turismo y la cobertura de este puesto es clave para evitar duplicidades entre los municipios y asegurar una gestión eficiente de los recursos disponibles».

