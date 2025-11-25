Aurretik jarri arren, Zubietan galtzaile atera zen Hirugarren Mailako Zarautz
J.M. ZUBIAURRE
zarautz.
Asteartea, 25 azaroa 2025, 20:51
Igande arratsaldean Zubiaten jokatzen zuten Real Sociedad C eta Zarautz taldeak Hirugarren FEB mailako12. jardunaldian.
Rotetaren mutilak aurretik jareri ziren lehen zatiko 14. minutuan Unai Alfagemeren golari esker, baino atsedenaldira joan aurretik Realak berdindu egin zuen. Bigarrenean gol bakarra etxekoak egin zuten, 2 eta 1 amaitzeko.
Jubenil Nazionalak etxean Indautxurekin galdu zuen 0 eta 2 eta Euskal Ligako neskak 2 eta 0 galdu zuten Hernanirekin.