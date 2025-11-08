Aukeran dantza konpainiak 'Amama' aurkeztuko du gaur Modelon

ZarautzAukeran dantza konpainiak 'Amama' aurkeztuko du gaur Modelon
A. E.
zarautz.
Larunbata, 8 azaroa 2025, 20:19
Aukeran dantza konpainiak 'Amama' aurkeztuko du gaur arratsaldeko 16:45etan Modelo aretoan, 'Antzerkia familian' egitasmoaren baitan. Oraingo honetan, 25 urte baino gehiagotan lehen aldiz, Aukeran haurren mundura hurbiltzen da espresuki, errespetuz eta gogotsu. Ipuin tradizional zaharren irakurketa berritua, bertaratutakoentzako bidaia ekarriko duten koreografia berriekin batera. Geografia ezberdinetan barrena eramango gaitu, pertsonaia harrigarriekin.