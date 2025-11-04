Asti kirol eremua handitzeko hirigintza-plana abiarazteko unea heldu da

ZarautzAsti kirol eremua handitzeko hirigintza-plana abiarazteko unea heldu da
J.M.Z.
ZARAUTZ.
Asteartea, 4 azaroa 2025, 20:29
Duela bost urte hasi zen Udala Asti kirol-eremua handitzeko lurzoruak erosteko kudeaketak egiten. 2020tik, Zarauzko Udalak zortzi lursail erosi ditu, 8.300m2 guztira, 33 jaberekin akordioak itxi ondoren. Gainontzeko lur-jabe nagusiekin hirigintza-hitzarmen bat bultzatzeko unea iritsi da, beharrezko lurzorua eskuratzeko akordio bat lotzeko eta Asti kirol-instalazioak handitzeko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa abiarazteko. Plan aldaketa 2026an onartu eta 2027an obrak hasi ahal izatea da helburua.