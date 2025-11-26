Antoniano kirol elkartea encenderá este viernes la iluminación navideña

El acto de encendido de la iluminación navideña de Zarautz tendrá lugar este viernes a las 18.00 horas, en Musika Plaza. Esta cita ... está organizada por el Departamento de Turismo del Ayuntamiento y Murkil Zarauzko Dendarien Elkartea y, fieles a la tradición, se invita todos los años a una persona o asociación a encargarse del encendido. Este año los protagonistas serán los componentes de Antoniano Kirol Elkartea, quienes año tras año organizan la San Silvestre de Zarautz para despedir el año.

Esta carrera celebra este 2025 su 23ª edición y el Ayuntamiento quiere reconocer con esta invitación a todos los miembros del club que se han implicado durante todos estos años en la organización de esta prueba tan singular y, en especial, a Aitor González Amilibia y al 'alma máter' de las primeras ediciones, Javier Bravo Rodríguez. Ambos estarán presentes en el acto de mañana, viernes, y encenderán la decoración navideña con la ayuda de los atletas más jóvenes de Antoniano Kirol Elkartea.

Reparto de chocolate caliente

Este año también, Hotz Zarautz participará en el acto del alumbrado repartiendo chocolate caliente solidario para ayudar a las personas refugiadas y el coro Schola Cantorum interpretará villancicos.

Como en años anteriores, Iluminación Ximenez ha sido la encargada de la instalación del alumbrado de Navidad, y el coste de esta iluminación formada al 100% por bombillas de tecnología LED de bajo consumo es de 52.453,5 euros (IVA incluido).