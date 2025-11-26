Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El acto del encendido navideño se celebrará este viernes, con invitación a la ciudadanía a participar. ETXEBERRIA

Zarautz

Antoniano kirol elkartea encenderá este viernes la iluminación navideña

Como organizadores de la San Silvestre de Zarautz, protagonizarán el acto que se llevará a cabo a las 18.00 horas en Musika Plaza

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

El acto de encendido de la iluminación navideña de Zarautz tendrá lugar este viernes a las 18.00 horas, en Musika Plaza. Esta cita ... está organizada por el Departamento de Turismo del Ayuntamiento y Murkil Zarauzko Dendarien Elkartea y, fieles a la tradición, se invita todos los años a una persona o asociación a encargarse del encendido. Este año los protagonistas serán los componentes de Antoniano Kirol Elkartea, quienes año tras año organizan la San Silvestre de Zarautz para despedir el año.

