Este año, sin feria medieval

A. E. ZARAUTZ. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19

Se confirma que este año no se celebrará la feria medieval que se organizaba cada año aprovechando el puente de la Inmaculada del 4 al 7 de diciembre. Desde el Ayuntamiento piensan que el formato habitual necesita un descanso y, en este sentido, este año, se opta por no celebrar la feria.

Este mercado medieval solía poner ambiente en las calles, con diferentes espectáculos y decenas de puestos de venta, la mayoría de los cuales acudían cada año puntuales a la cita.