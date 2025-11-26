Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Mikel Beristain, taldeko kapitainak, min hartu du eta ebakuntza egin diote. LUIS EPELDE

Amenabar Zarautz talde geldiezina bihurtu da partida denak irabazita

Hamaika norgehiagoka eta beste horrenbeste garaipen lortu ditu Kapaxkoren taldeak

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Asteazkena, 26 azaroa 2025, 19:57

Comenta

Geldiezinak bihurtu dira. Asteburu honetan Mikel Agirrezabalagaren mutilek hamaikagarren partida irabazi zuten Aritzbatalden, Lehen Mailan jokatu diren norgehiagoka denak.

Amenabar Zarautz taldeak denboraldi ikusgarria darama. Hasiera batean ikusi beharra zegoen nondik nora joango zen ligako bilakaera. Partidak irabazten joan dira eta dagoeneko hamaika garaipen jarraian lortu dituzte, jokatutako denak.

Hau ez da kasualitate hutsa, garbi dago oso talde indartsua dela Amenabar Zarautz eta maila honetan onenak direla oraingoz C Multzoari dagokionez.

Larunbat arratsaldean jokatu zuten zarauztarrek Uharte talde nafarraren aurka. Sailkapeneko behealdean dagoen taldea baina beti arriskutsua. Lehen zatiaren hasierak erakutsi zuen nafarrek zerbait lortu nahi zutela Zarautzera egindako bidaian, ezer galtzerik ez eta horrek beti egiten du talde bat arriskutsua. Parekatuak izan ziren lehenengo minutuak eta 8nakoa izan zen hamabigarren minutuan markagailuak erakusten zuen berdinketa.

Hortik aurrera neurria hartu eta zuloa irekiz joan ziren Amenabarreko jokalariak. Atsedenaldira heldu zirenerako, abantaila handia zen, bederatzi golekoa, 24-15. Ikusi besterik ez dago zein nolako jarrera erakutsi zuten zarauztarrek aurkariaren ate aurrean, erasokor, beste partida askotan 24 gol amaieran lortzen dituzte talde batzeuk eta asteburu honetan hiru taldek kopuru hori edo gutxiago lortu zituzten amaieran.

Bigarren zatian lasaiago jokatzeko moduan izan ziren etxekoak eta azken emaitza hamar golen aldekoa izan zen, 40-30. Aimar Unanue izan zen golegile onena 8 sartuta baina aipagarria da partida honetan 13 jokalari izan zirela gol bat edo beste egiteko moduan izan zirenak, ikusgarria benetan.

Igande goizean Hondarribian jokatuko dute hurrengo jardunaldiko norgehiagoka.

Beristain min hartuta

Larunbateko partidan hutsune nabarmen bat izan zen lesio baten ondorioz. Mikel Beristainek, taldeko kapitainak, Akilesen tendoia hautsi zuen pasa den ostiraleko entrenamenduan, eta asteartean egin zioten ebakuntza Poliklinikan. Orain hilabete batzuk pasatu beharko ditu jokatu gabe. Taldekideek eta zalee indarra bidali nahi diote kapitainari ahalik eta bizkorren osatu eta berriz, kantxan ikusteko gogoz bai daude denak. Eutsi Berix.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amenabar Zarautz talde geldiezina bihurtu da partida denak irabazita

Amenabar Zarautz talde geldiezina bihurtu da partida denak irabazita