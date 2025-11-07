Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Directo Kubo, gran novedad del once ante el Elche

Amenabar Zarautz juega con el Beti Onak a las 19.30

Previamente juega en el Aritzbatalde el Aiala femenino con el Sustatuz Los Chelines a partir de las 17.30 horas

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12

Doble partido esta tarde en el Aritzbatalde con los dos equipos principales de la sección de balonmano del Zarautz KE ante su público. Saldrán primero las chicas del Aiala para jugar con el Sustatuz Los Chelines a las 17.30.

Las zarauztarras después de jugar con el líder del grupo la pasada jornada y perder en casa, tienen otro difícil compromiso ante otro equipo potente de la categoría, empatado al Errotabarri en lo alto de la clasificación, que ya dio un repaso a las nuestras el pasado fin de semana.

Los chicos del Amenabar por su parte reciben al Beti Onak de Atarrabia. Los navarros arrancaron mal la liga con tres derrotas seguidas pero desde entonces son otro conjunto y hoy desde las 19.30 seguro que dan trabajo al imbatido Amenabar. Partidos muy interesantes ambos.

