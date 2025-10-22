Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oihan Etxeberria en un lanzamiento a puerta ante el Ereintza Aguaplast. El sábado marcó siete tantos. EPELDE

Amenabar sigue con pleno de victorias y Aiala se estrena tras superar al BM Loyola

Fin de semana redondo con doble victoria local, la sexta de los chicos y la primera de las chicas

J.M. ZUBIAURRE

ZARAUTZ.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09

Comenta

Todo ha salido a pedir de boca. Sábado y domingo, el Aritzbatalde se llenaba de aficionados para ver en acción al Amenabar y al Aiala, y ambos equipos sacaron adelante sus compromisos.

El primero en saltar a la cancha fue el Amenabar de Kapaxko que jugaba el sábado frente al Anaitasuna. Los de Pamplona son un conjunto muy peligroso que pelea todos sus partidos y que solo había perdido un encuentro, por un solo gol, el que jugaron contra el Ereintza, más dos empates y dos victorias.

Pero enfrente estaba el equipo más en forma de este inicio de liga en Primera, el Zarautz, que trató de mandar en el marcador durante toda la primera mitad, pero las igualadas se sucedieron a menudo hasta llegar al descanso uno arriba, 14-13, aprovechando bien el tiempo muerto previo para que Zulaika marcara antes ir al vestuario.

El gol inicial de Alberto Agirrezabalaga en los primeros compases de la segunda mitad ponía dos por delante al Amenabar. Manejaron esa ventaja durante gran parte del período, pero de nuevo los de Iruñea empataban y a falta de dos minutos y medio el luminoso mostraba un empate a 33. Alberto y Beñat acertaron y el último tanto visitante dejó el marcador en el definitivo 36-33 con el gol final de Zulaika.

Ganan ellas

El domingo al mediodía otro duro enfrentamiento para las chicas de Aizpitarte que ha disputado todos sus partidos hasta el final excepto el del arranque con el Beti Onak.

Había que revertir la trayectoria negativa pero enfrente estaba el Loyola en una situación parecida a las zarauztarras. Salieron dominantes las locales y abriendo hueco en el marcador y pudiendo jugar sin tanta presión como en encuentros anteriores.

Al descanso llegaban con 3 goles de ventaja, 11-8, pero restaba toda la segunda mitad. El buen arranque visitante puso en aprietos a las zarauztarras, llegando a ponerse 3 por delante las navarras, 15-18. La buena reacción del Aiala subió una nueva igualada al marcador y a falta de cinco para el final la ventaja de las nuestras se elevó a tres goles.

Había que jugar con cabeza para asegurar los dos primeros puntos de la liga en División de Honor Plata. Así lo hicieron y el marcador final de 25-23 dejaba a todos, equipo y afición con una sonrisa en la cara. Dos valiosos puntos que le colocan en novena posición en una zona muy igualada, pero abandonando la cola que ocupaba la semana pasada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amenabar sigue con pleno de victorias y Aiala se estrena tras superar al BM Loyola

Amenabar sigue con pleno de victorias y Aiala se estrena tras superar al BM Loyola