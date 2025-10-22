Amenabar sigue con pleno de victorias y Aiala se estrena tras superar al BM Loyola Fin de semana redondo con doble victoria local, la sexta de los chicos y la primera de las chicas

J.M. ZUBIAURRE ZARAUTZ. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09

Todo ha salido a pedir de boca. Sábado y domingo, el Aritzbatalde se llenaba de aficionados para ver en acción al Amenabar y al Aiala, y ambos equipos sacaron adelante sus compromisos.

El primero en saltar a la cancha fue el Amenabar de Kapaxko que jugaba el sábado frente al Anaitasuna. Los de Pamplona son un conjunto muy peligroso que pelea todos sus partidos y que solo había perdido un encuentro, por un solo gol, el que jugaron contra el Ereintza, más dos empates y dos victorias.

Pero enfrente estaba el equipo más en forma de este inicio de liga en Primera, el Zarautz, que trató de mandar en el marcador durante toda la primera mitad, pero las igualadas se sucedieron a menudo hasta llegar al descanso uno arriba, 14-13, aprovechando bien el tiempo muerto previo para que Zulaika marcara antes ir al vestuario.

El gol inicial de Alberto Agirrezabalaga en los primeros compases de la segunda mitad ponía dos por delante al Amenabar. Manejaron esa ventaja durante gran parte del período, pero de nuevo los de Iruñea empataban y a falta de dos minutos y medio el luminoso mostraba un empate a 33. Alberto y Beñat acertaron y el último tanto visitante dejó el marcador en el definitivo 36-33 con el gol final de Zulaika.

Ganan ellas

El domingo al mediodía otro duro enfrentamiento para las chicas de Aizpitarte que ha disputado todos sus partidos hasta el final excepto el del arranque con el Beti Onak.

Había que revertir la trayectoria negativa pero enfrente estaba el Loyola en una situación parecida a las zarauztarras. Salieron dominantes las locales y abriendo hueco en el marcador y pudiendo jugar sin tanta presión como en encuentros anteriores.

Al descanso llegaban con 3 goles de ventaja, 11-8, pero restaba toda la segunda mitad. El buen arranque visitante puso en aprietos a las zarauztarras, llegando a ponerse 3 por delante las navarras, 15-18. La buena reacción del Aiala subió una nueva igualada al marcador y a falta de cinco para el final la ventaja de las nuestras se elevó a tres goles.

Había que jugar con cabeza para asegurar los dos primeros puntos de la liga en División de Honor Plata. Así lo hicieron y el marcador final de 25-23 dejaba a todos, equipo y afición con una sonrisa en la cara. Dos valiosos puntos que le colocan en novena posición en una zona muy igualada, pero abandonando la cola que ocupaba la semana pasada.