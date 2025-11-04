El Amenabar se lleva el derbi de Urola Kosta, tras ganar 24-31 al Pulpo en Zumaia

Habían pasado muchos años desde que Pulpo y Zarautz no se enfrentaban en competición de liga. Son dos equipos que se conocen desde siempre y ... eso hizo que el ambiente en Zumaia el sábado al mediodía fuera excelente.

Lubaki Kiroldegia registró una gran entrada y el espectáculo deportivo fue también de altura. Amenabar Zarautz, que deseaba sumar su octava victoria, apenas dio opciones al Labarra Pulpo. Comenzó mandando el el marcador y poco apoco fue abriendo brecha aunque los zumaiarras se resistían. Hasta 8 goles de ventaja llegó a tener el equipo visitante pero los locales lucharon para reducir la ventaja para llegar al descanso 15-18. Había partido.

Los primeros minutos de la segunda mitad pusieron las cosas en su sitio. De nuevo Zarautz se escapaba y doblaba la ventaja, elevándola hasta los seis goles en un buen arranque. A partir de ahí, solo quedaba mantener la diferencia y evitar sustos por parte de los zumaiarras. Al final la ventaja favorable al Amenabar fue de 7 goles, 24-31.

Por la tarde, el sábado, las chicas de División de Honor Plata recibían en el Aritzbatalde al Lauko Ermuko Errotabarri, líder del grupo e imbatida en lo que llevamos de competición. La recuperación que había mostrado el equipo femenino del Aiala ganando sus últimos dos compromisos, se medía a un rival en forma que no perdonó. Hasta el 4-5 lucharon de tú a tú, pero luego comenzó a mostrarse la superioridad visitante y al descanso, las vizcaínas ya ganaban por 10, con un claro 9-19. Del 12-24 se pasó al 12-31 con un parcial de 0-7 y dejando el partido sentenciado si ya no lo estaba. Al final 16-34. Hay que olvidar esta derrota y encarar con ilusión las jornadas venideras.