El Amenabar se lleva el derbi de Urola Kosta, tras ganar 24-31 al Pulpo en Zumaia

ZarautzEl Amenabar se lleva el derbi de Urola Kosta, tras ganar 24-31 al Pulpo en Zumaia
Las chicas del Aiala poco pudieron hacer en casa ante el líder de la categoría, Lauko Ermuko Errotabarri
Zarautz
Martes, 4 de noviembre 2025, 20:29
Habían pasado muchos años desde que Pulpo y Zarautz no se enfrentaban en competición de liga. Son dos equipos que se conocen desde siempre y ... eso hizo que el ambiente en Zumaia el sábado al mediodía fuera excelente.
Lubaki Kiroldegia registró una gran entrada y el espectáculo deportivo fue también de altura. Amenabar Zarautz, que deseaba sumar su octava victoria, apenas dio opciones al Labarra Pulpo. Comenzó mandando el el marcador y poco apoco fue abriendo brecha aunque los zumaiarras se resistían. Hasta 8 goles de ventaja llegó a tener el equipo visitante pero los locales lucharon para reducir la ventaja para llegar al descanso 15-18. Había partido.
Los primeros minutos de la segunda mitad pusieron las cosas en su sitio. De nuevo Zarautz se escapaba y doblaba la ventaja, elevándola hasta los seis goles en un buen arranque. A partir de ahí, solo quedaba mantener la diferencia y evitar sustos por parte de los zumaiarras. Al final la ventaja favorable al Amenabar fue de 7 goles, 24-31.
Por la tarde, el sábado, las chicas de División de Honor Plata recibían en el Aritzbatalde al Lauko Ermuko Errotabarri, líder del grupo e imbatida en lo que llevamos de competición. La recuperación que había mostrado el equipo femenino del Aiala ganando sus últimos dos compromisos, se medía a un rival en forma que no perdonó. Hasta el 4-5 lucharon de tú a tú, pero luego comenzó a mostrarse la superioridad visitante y al descanso, las vizcaínas ya ganaban por 10, con un claro 9-19. Del 12-24 se pasó al 12-31 con un parcial de 0-7 y dejando el partido sentenciado si ya no lo estaba. Al final 16-34. Hay que olvidar esta derrota y encarar con ilusión las jornadas venideras.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión