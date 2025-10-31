Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Amenabar juega en Zumaia y Aiala en casa con Errotabarri

Abre la jornada el derbi costero al mediodía y por la tarde las chicas van al Aritzbatalde

J.M. ZUBIAURRE

ZARAUTZ.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

Comenta

La sección de balonmano del Zarautz KE busca prolongar las buenas sensaciones del pasado fin de semana con dos partidos muy interesantes que se juegan hoy sábado.

Los primeros en saltar a la cancha, en el polideportivo Lubaki de Zumaia, serán los jugadores del Amenabar que se enfrentan al Pulpo en el derbi de Urola Kosta. El partido comienza a las 13.00 horas y seguro que habrá un gran ambiente en las gradas, tanto por parte de los aficionados locales como los zarauztarras que se desplacen hasta allí. Amenabar quiere seguir con el pleno de victorias.

Por la tarde otra cita para nuestros seguidores en el Aritzbatalde con el Aiala Zarautz que parece que le va tomando la medida a la competición y buscará sumar la tercera victoria consecutiva, en este caso a costa del Lauko Ermuko Errotabarri. No será un duelo sencillo, las vizcaínas llevan pleno con 5 de 5, 10 puntos y superando a sus rivales con bastante suficiencia.

