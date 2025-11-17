Amenabar y Aiala ganan sus respectivos derbis en las canchas de Eibar y Bera Bera Lograr la victoria en Ipurua supone para los chicos de Kapaxko fortalecer su liderato en Primera

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03

Los equipos del Amenabar y del Aiala han bordado el fin de semana con dos victorias a domicilio ante rivales guipuzcoanos demostrando que el Zarautz KE sigue generando buenos jugadores y equipos competitivos en el territorio.

Los de Mikel Agirrezabalaga se desplazaban a Eibar para jugar contra el segundo clasificado de Primera División masculina en su grupo C. En Ipurua había mucho en juego y los zarauztarras supieron ganar en una difícil cancha como es la de los armeros.

Hasta bien avanzada la primera mitad, el partido estuvo igualado aunque la presión siempre estaba del lado local, ya que los zarauztarras dominaban el marcador con ventajas cortas. Pero en los minutos finales de este período se abrió una brecha de tres goles para llegar al descanso 14-17.

Iniciar la segunda mitad con esa renta le permitía al Amenabar jugar con la precipitación del rival y mantener el hueco que incluso llegó a ser de ocho goles antes de llegar al ecuador de la segunda mitad (19-27).

Pero enfrente estaba el segundo clasificado de la tabla y los armeros no se dieron por vencidos. Un parcial de 7-0 ponía la igualada en el marcador, 27-27, cuando restaban diez minutos para el final. Había que empezar de nuevo.

Alberto y Aimar volvían a abrir la lata y ese hueco de dos goles obligó a los de casa a precipitar mucho sus jugadas mientras los visitantes mantenían la calma y el resultado para terminar 29 a 32. Los zarauztarras aventajan al segundo, ahora Romo, en tras puntos. El sábado juegan en casa con Uharte.

Las chicas de Julen Aizpitarte se sumaron a la fiesta y ganaron en el polideportivo de Bidebieta al Bera Bera. Las donostiarras llevaban un gran racha pero las nuestra venían de jugar contra los dos primeros equipos de la clasificación, donde se había visto una notable mejoría de juego.

Aiala dominó el marcador en la primera mitad para irse a vestuarios 12-15 y tras el descanso, controló el juego y el resultado hasta llegar al final con el luminoso favorable de 23 a 28.

Leire Arregi con 8 tantos fue la mejor artillera zarauztarra, bien acompañada por Inge Urretabizkaia con 6 y Lore Martiarena con 5. En la clasificación suben el séptimo puesto y el sábado jugarán ante su público en el Aritzbatalde contra las navarras del Malkaitz.