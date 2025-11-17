Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joel Baltasar se prepara para lanzar contra el Beti-Onak en el Aritzbatalde. LUIS EPELDE

Amenabar y Aiala ganan sus respectivos derbis en las canchas de Eibar y Bera Bera

Lograr la victoria en Ipurua supone para los chicos de Kapaxko fortalecer su liderato en Primera

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

Los equipos del Amenabar y del Aiala han bordado el fin de semana con dos victorias a domicilio ante rivales guipuzcoanos demostrando que el Zarautz KE sigue generando buenos jugadores y equipos competitivos en el territorio.

Los de Mikel Agirrezabalaga se desplazaban a Eibar para jugar contra el segundo clasificado de Primera División masculina en su grupo C. En Ipurua había mucho en juego y los zarauztarras supieron ganar en una difícil cancha como es la de los armeros.

Hasta bien avanzada la primera mitad, el partido estuvo igualado aunque la presión siempre estaba del lado local, ya que los zarauztarras dominaban el marcador con ventajas cortas. Pero en los minutos finales de este período se abrió una brecha de tres goles para llegar al descanso 14-17.

Iniciar la segunda mitad con esa renta le permitía al Amenabar jugar con la precipitación del rival y mantener el hueco que incluso llegó a ser de ocho goles antes de llegar al ecuador de la segunda mitad (19-27).

Pero enfrente estaba el segundo clasificado de la tabla y los armeros no se dieron por vencidos. Un parcial de 7-0 ponía la igualada en el marcador, 27-27, cuando restaban diez minutos para el final. Había que empezar de nuevo.

Alberto y Aimar volvían a abrir la lata y ese hueco de dos goles obligó a los de casa a precipitar mucho sus jugadas mientras los visitantes mantenían la calma y el resultado para terminar 29 a 32. Los zarauztarras aventajan al segundo, ahora Romo, en tras puntos. El sábado juegan en casa con Uharte.

Las chicas de Julen Aizpitarte se sumaron a la fiesta y ganaron en el polideportivo de Bidebieta al Bera Bera. Las donostiarras llevaban un gran racha pero las nuestra venían de jugar contra los dos primeros equipos de la clasificación, donde se había visto una notable mejoría de juego.

Aiala dominó el marcador en la primera mitad para irse a vestuarios 12-15 y tras el descanso, controló el juego y el resultado hasta llegar al final con el luminoso favorable de 23 a 28.

Leire Arregi con 8 tantos fue la mejor artillera zarauztarra, bien acompañada por Inge Urretabizkaia con 6 y Lore Martiarena con 5. En la clasificación suben el séptimo puesto y el sábado jugarán ante su público en el Aritzbatalde contra las navarras del Malkaitz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amenabar y Aiala ganan sus respectivos derbis en las canchas de Eibar y Bera Bera

Amenabar y Aiala ganan sus respectivos derbis en las canchas de Eibar y Bera Bera