Amaitu da udako hondartzako denboraldia

ZarautzAmaitu da udako hondartzako denboraldia
Zarautz
Astelehena, 15 iraila 2025, 20:12
Amaitu da udako urte sasoia eta atzo bertan kendu zituzten toldoak eta hemendik aurrera soroslerik ez uretako banderarik ez da izango hondartzan. Udako denboraldia ekainaren haseratik luzatu da, arazorik gabe joan da, ostiraleko 76 urteko gizon kanadar baten heriotzaren penarekin. Bihotzekoa eman zion uretan eta ezin berpiztu.
