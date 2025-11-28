Alimentos y bonos por valor de 25.000 euros

A. E. zarautz. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Desde el Banco de Alimentos de Zarautz informan que en la cita de los pasados días 7 y 8 de noviembre se recogieron alimentos y bonos por un valor de unos 25.000 euros. En concreto, en el Maxi Eroski, por un valor de 11.062 euros (5.802 kilos de alimentos y 5.260 euros en bonos); en Eroski Salberdin, por un valor total de 1.483 euros; en Eroski Santa Marina se recaudaron 3.716 €; en BM de Lege Zaharren Enparantza 4.363 euros; en BM Euromar, 1.915 euros; en Coviran Biyona,814 euros; en Mercadona 216 euros en bonos y, finalmente en Lidl, 1.373 euros en productos.

«Ha sido una buena campaña de recogida. Agradecemos a todas las personas tanto a voluntarios y a quienes han aportado», señalan desde la delegación local del Banco de Alimentos.