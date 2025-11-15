Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JIRA BIRA

Zarautz

Alba Menéndez, Nadia Erostarbe y Grupo Eulen premiados en la Kirolgala 2025 de la Diputación

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:14

Tabakalera reunió en la Kirolgala 2025 a más de 400 personas en un acto en el que el deporte zarauztarra tuvo especial brillo. Nadia Erostarbe recibió el galardón de Gipuzkoa Kirolak 2025, Alba Menéndez el Premio Distira y Grupo Eulen el premio Empresa del Deporte. En la imagen superior Alba Menéndez con sus padres, y miembros del Grupo Eulen, corredores incluidos, tras recibir los galardones.

