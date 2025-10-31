Alba Menéndez y el Grupo Eulen serán premiados El próximo 13 de noviembre en la gala del deporte guipuzcoano

La gala del deporte guipuzcoano, Kirolgala, que se celebrará el 13 de noviembre en el centro Tabakalera de San Sebastián, tendrá entre otros a protagonistas zarauztarras como ha dado a conocer la diputada foral de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez.

El premio 'Distira Saria' ha recaído este año en la jugadora de balonmano zarauztarra Alba Menéndez, que ha desarrollado toda su vida deportiva en el club Bera Bera. Alba ha participado en 25 títulos con el equipo donostiarra y fue a final de la pasada temporada cuando abandonó la práctica de este deporte.

Con el 'Enpresa Saria' será distinguido el equipo ciclista zarauztarra Grupo Eulen por su compromiso con el deporte guipuzcoano y el bienestar de las personas y por su estrecha colaboración con el ciclismo a través del equipo Jira Bira de Zarautz. La Diputación reconoce su implicación en la promoción del deporte como espacio de igualdad, inclusión y salud comunitaria.

Dos merecidos reconocimientos a buen hacer en el deporte zarauztarra.