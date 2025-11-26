El Aiala se queda a las puertas del empate con el Malkaitz

J. M. Z. zarautz. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Emocionante final en el Ariztabatalde la tarde del sábado en el partido de División de Honor Plata femenino que enfrentaba a las zarauztarras con el Malkaitz.

Tras una igualada primera mitad que terminó del lado del Aiala Zarautz por dos goles (10-8), se pasó a una segunda en la que las visitantes se mostraron más acertadas y supieron nivelar la contienda hasta el punto de ponerla a su favor por cuatro goles a falta de cinco minutos para el final, 20-24.

Todo hacía indicar que la victoria la tenían prácticamente asegurada las navarras pero ahí llegó la reacción local. Fueron reduciendo la ventaja hasta ponerse a un solo tanto. Quedaban menos de dos minutos pero el milagro no se produjo, 23-24.