Aiala y Amenabar juegan esta tarde en el Aritzbatalde ante Malkaitz y Uharte

Los aficionados al balonmano están de enhorabuena, ya que esta tarde y a cubierto, podrán disfrutar de los dos máximos exponentes de este deporte en nuestra localidad como son las chicas del Aiala Zarautz de División de Honor Plata y los chicos del Amenabar Zarautz que milita y lidera el Grupo C de Primera División.

Desde las 17.30 pueden ver en acción a las jugadoras de Julen Aizpitarte que vienen de conseguir una brillante victoria la pasada jornada en casa del Bera Bera que les habrá dado la tranquilidad suficiente para encarar esta novena jornada desde la séptima plaza de la tabla clasificatoria y con el objetivo de seguir escalando posiciones.

Se enfrentan al ECA Malkaitz Eskubaloia de Burlada. Las navarras se encuentran en la zona baja y solo han conseguido una victoria y un empate en lo que llevamos de competición y frente a equipos que están junto a ellas en la cola.

Es por lo tanto un buen encuentro para jugar sin excesiva presión, tratando de sumar dos puntos y de ofrecer al público un buen espectáculo. Quienes seguro que lo consiguen son los jugadores de Mikel Agirrezabalaga que llevan una liga inmaculada ganado todos sus partidos con un juego ofensivo que hace las delicias de los seguidores que se acercan al Aritzbatalde.

Esta tarde, a partir de las 19.30 horas, los locales reciben al Uharte, equipo que se encuentra en la penúltima posición de la clasificación con cuatro puntos tras dos victorias, una ante el colista Loyola pero la segunda, ojo, ante el Tolosa, que ahora mismo es cuarto, aunque fue en su propia cancha y por un apurado 35-34.

La trayectoria de los zarauztarras parece indicar que será un partido bastante sencillo.