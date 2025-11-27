Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Acto de homenaje a Yoanna Acedo mañana al mediodía en Lege Zaharren

Antxon Etxeberria

zarautz.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43

El Ayuntamiento de Zarautz realizará un acto de homenaje a Yoanna Acedo, asesinada el pasado 15 de octubre en Zarautz, mañana, a las 13.00 horas en Lege Zaharren enparantza.

Este año el 25 de noviembre ha cobrado un sentido muy especial en Zarautz, por el reciente asesinato de la zarauztarra Yoanna Acedo. El Ayuntamiento ratifica su declaración Institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista, con su condena más absoluta de este asesinato y por supuesto, la condena de cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como trasladar a la familia de Yoanna el total apoyo y solidaridad en estos duros momentos.

Por eso, el Ayuntamiento se compromete a desarrollar diferentes actuaciones, como el «fortalecer las redes de proximidad locales: cuidando los espacios de encuentro, las actividades comunitarias y la vitalidad asociativa local para que conecten a todas las personas y, particularmente, a las mujeres y niñas más vulnerables; de la misma manera, a desarrollar programas de acogida e integración para las personas que llegan de fuera, que permitan vincularse con la comunidad local, con especial atención a las mujeres y niñas; a promover las redes de apoyo en entornos educativo, sanitario, culturales y de ocio, conectando los servicios públicos con los grupos, asociaciones y las iniciativas de apoyo mutuo en el ámbito de la igualdad y lucha contra a la violencia machista; a desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para desactivar los discursos y actitudes que banalizan o legitiman el ejercicio de la violencia...»

