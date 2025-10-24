Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Abierto el plazo de inscripción para la comparsa de Carnavales

Como novedad, este año no se pone límite al número de inscritos

Antxon Etxeberria

zarautz.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

El Ayuntamiento de Zarautz ha abierto el plazo de inscripción para la próxima comparsa de Carnavales. Este año, además, habrá una importante novedad respecto a ediciones anteriores. El alcalde, Xabier Txurruka, responsable político del departamento de Fiestas y Eventos, ha explicado que «este año, por primera vez, no queremos poner un límite al número en la inscripción, otros años la gente se ha quedado con las ganas de participar al haber superado los límites y este año no queremos que esto ocurra. Por ello, se abrirá el plazo para inscribirse a través del cuestionario online y una vez se fije el número de participantes, se decidirá cómo organizar el tema de este año y las horas de ensayo de la comparsa».

Debido al aumento del éxito a través de los años de la comparsa de Carnavales de Zarautz, el Ayuntamiento y la Escuela de Baile Marisa Merino han tomado la decisión de no limitar el número máximo de participantes, para que toda aquella persona que tenga ganas, pueda disfrutar de los Carnavales, la danza y la música.

La inscripción se puede realizar completando el cuestionario que se puede encontrar en el código QR del cartel de la comparsa o en el siguiente enlace (https://labur.eus/vuepwd5i). La fecha límite para la inscripción será el 7 de noviembre.

Para más información relacionada con la inscripción, se puede contactar con el departamento de Fiestas y Eventos en el número 943.005119 y en la dirección jaiak@zarautz.eus.

La edad mínima para poder participar en la comparsa será de 8 años y los niños y niñas entre los 8 y 10 años deberán inscribirse junto a una persona adulta. Al conocer el número de personas inscritas, se fijará el tema de la comparsa y el calendario de ensayos.

