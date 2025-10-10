Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Txalaparta festaren aurkezpena.

Usurbil

Txalaparta festako bazkarian izena emateko azken eguna da igande honetan

Urriaren 18rako, larunbatez, prestatu dute egun osoko egitaraua Jexux Artze Kultur Elkarteak eta 650 Usurbil Bizi egitasmoak

Eli Aizpuru

usurbil.

Ostirala, 10 urria 2025, 20:12

Comenta

Txalaparta Festa urriaren 18an ospatuko da Usurbilgo kaxkoan, Jexux Artze Kultur Elkarteak eta 650 Usurbil Bizi egitasmoak elkarlanean antolatuta. Egitaraua eguerditik iluntzera arte izango da adin guztietarako jarduerekin eta tartean bazkaria ere izango da. Herritarrek parte hartu ahal izango dute bazkarian; izen-emateko azken eguna, bihar da eta Saizar Sagardotegiko txartelak igandera arte erosi ahal izango dira.

Helduen menua 46 euroan eskuratu daiteke Usurbil Kultura plataformaren bidez, eta umeentzako menua erreserbatzeko mezu elektroniko bat bidali behar da usurbiltxalaparta@ gmail.com helbidera; ordainketa egunean bertan egingo da (21 euro).

Jexux Artze Kultur Elkarteak lehen Txalaparta Festa antolatu zuen 2022an, Artzeren heriotzaren 20. urteurrenaren harira, eta iaz bezala, aurten ere 650 Usurbil Bizirekin elkarlanean prestatu dute egitaraua. Txalaparta jotzeko hainbat moduz gozatzeko aukera izango da, herriko zein herritik kanpoko txalapartarien eskutik.

Egitaraua

Eguna herri erromeriarekin hasiko da, goizeko 11:45ean Mikel Laboa plazan (euria bada, Askatasuna plazan). Bertan, adar deia, albokariak, txalaparta irekia eta ikasleen emanaldia izango dira eta txorizo eta sagardo banaketa egongo da. 14:00etan albokariekin ibilaldia egingo da kaxkotik Saizar sagardotegira, eta 14:30ean bazkaria izango da bertan, txalaparta irekiarekin.

Arratsaldean, 18:30ean hasita, Malkoak TX eta Talka taldeen kontzertuak herrian zehar egingo dira, Artzabalgo plazatik hasita. Iluntzeko 20:00etan emango zaio amaiera eguneko ekitaldiei. Juan Mari Beltran laukotearen kontzertuarekin amaituko da eguna, frontoian.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Txalaparta festako bazkarian izena emateko azken eguna da igande honetan

Txalaparta festako bazkarian izena emateko azken eguna da igande honetan