El polideportivo de Usurbil no reabrirá el lunes «por el fuerte olor a humo» que persiste tras el incendio

El incendio registrado en la noche del miércoles en la sauna del polideportivo de Usurbil obligará a mantener cerradas las instalaciones más tiempo del previsto. ... Aunque en un principio se esperaba reabrir el próximo lunes las zonas no afectadas como la pista, el gimnasio o el tatami, finalmente no será posible.

El fuego dañó el sistema eléctrico, de ventilación y fontanería de la zona de piscinas y de los vestuarios de la planta superior. A raíz de ello, «se percibe un fuerte olor a quemado en todo el edificio y no hay condiciones para practicar deporte con comodidad», según han informado desde el Ayuntamiento de Usurbil.

Desde el consistorio se ha decidido posponer la apertura y acometer una limpieza más exhaustiva antes de recibir de nuevo a los usuarios. «Seguiremos trabajando para reabrir lo antes posible, pero en condiciones adecuadas», indican.