El polideportivo de Usurbil no reabrirá el lunes «por el fuerte olor a humo» que persiste tras el incendio
El Ayuntamiento cree que todavía no se puede hacer «deporte con comodidad», por lo que tratará de hacer una limpieza más exhaustiva de la instalación
Naroa Ascunce
Viernes, 29 de agosto 2025, 15:28
El incendio registrado en la noche del miércoles en la sauna del polideportivo de Usurbil obligará a mantener cerradas las instalaciones más tiempo del previsto. ... Aunque en un principio se esperaba reabrir el próximo lunes las zonas no afectadas como la pista, el gimnasio o el tatami, finalmente no será posible.
El fuego dañó el sistema eléctrico, de ventilación y fontanería de la zona de piscinas y de los vestuarios de la planta superior. A raíz de ello, «se percibe un fuerte olor a quemado en todo el edificio y no hay condiciones para practicar deporte con comodidad», según han informado desde el Ayuntamiento de Usurbil.
Desde el consistorio se ha decidido posponer la apertura y acometer una limpieza más exhaustiva antes de recibir de nuevo a los usuarios. «Seguiremos trabajando para reabrir lo antes posible, pero en condiciones adecuadas», indican.
