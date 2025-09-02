Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El fuego se originó en la sauna junto a la piscina del polideportivo. Ayuntamiento de Usurbil

El polideportivo de Usurbil abre parcialmente este miércoles tras el incendio de la pasada semana

La instalación recupera la actividad en las zonas menos afectadas como el gimnasio, tatami, rocódromo o campo exterior

Naroa Ascunce

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:13

El polideportivo Oiardo de Usurbil volverá a abrir sus puertas este miércoles, 3 de septiembre, una semana después del incendio registrado en la sauna junto ... a la piscinas. La reapertura será parcial, ya que las instalaciones acuáticas seguirán cerradas mientras se lleva a cabo su rehabilitación.

