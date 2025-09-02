El polideportivo de Usurbil abre parcialmente este miércoles tras el incendio de la pasada semana

El polideportivo Oiardo de Usurbil volverá a abrir sus puertas este miércoles, 3 de septiembre, una semana después del incendio registrado en la sauna junto ... a la piscinas. La reapertura será parcial, ya que las instalaciones acuáticas seguirán cerradas mientras se lleva a cabo su rehabilitación.

El Ayuntamiento ha confirmado que tanto los informes técnicos como las pruebas de calidad del aire permiten la reapertura de parte del centro. «Esta mañana se han realizado las mediciones y los resultados han sido satisfactorios», explican desde la empresa Quirón Prevención, encargada de la seguridad de los trabajadores municipales. En la misma línea, «el Jefe de Urbanismo ha emitido un informe favorable a la apertura parcial».

De este modo, los usuarios podrán volver a utilizar la pista, el gimnasio, el tatami, el campo exterior, el rocódromo, las salas de cursos y las canchas de squash. También estarán disponibles los vestuarios de la planta baja. «Poco a poco se está trabajando en la recuperación del día a día en el polideportivo», señalan desde el ayuntamiento.

Una de las principales consecuencias del incendio se ha visto reflejada en la piscina y, por extensión, en los cursos de natación. «Las inscripciones quedan suspendidas, pero se conservarán las plazas de quienes ya se habían apuntado», aclaran. En cambio, los cursos de sala mantienen abierto su plazo de inscripción hasta el 10 de septiembre.

Alternativas en otros polideportivos

Desde el Ayuntamiento han reconocido que «el olor a quemado va a costar que se vaya» y que podrían pasar meses hasta recuperar la normalidad total en las instalaciones. Ante esta situación, el departamento de Deportes ha recordado que los usuarios de la Kirol Txartela Mugiment y de la red Buruntzaldea pueden apuntarse a los cursos en otros polideportivos de la zona. En Lasarte-Oria, el plazo de inscripción continúa abierto hasta el 10 de septiembre, mientras que en Andoain, aunque el periodo oficial ya se ha cerrado, sigue siendo posible cubrir las plazas que queden vacantes.