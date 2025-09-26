El pleno aprueba por mayoria absoluta la moción para recuperar el servicio de pediatria

El Diario Vasco Usurbil. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Los padres que han impulsado la moción para solicitar la recuperación «de un servicio digno de consulta pediátrica» en el centro de salud de Usurbil consideran «muy positivo que en el pleno municipal, haya sido aprobada por mayoría absoluta con los votos a favor de EH Bildu. También nos alegramos de que, durante la sesión, la alcaldesa confirmara los rumores que circulaban en el pueblo y nos informara de que, a más tardar el 6 de octubre, otro pediatra comenzará a trabajar en el centro de salud de Usurbil, ofreciendo así a nuestros hijos un servicio completo de pediatría que les corresponde por derecho. Además, aclaró que el/la nuevo/a profesional no cumple con el perfil lingüístico que exige la plaza. La alcaldesa añadió que esta misma semana los responsables de OSI Donostialdea le comunicaron por teléfono esta información, y que la institución está trabajando para cubrir la plaza con un pediatra que cumpla los requerimientos, aunque por el momento no sea posible». Además, quieren «reiterar que haremos seguimiento a la situación que hemos denunciado en estas semanas, hasta que los compromisos telefónicos que se comunicaron a la alcaldesa se conviertan en realidad».