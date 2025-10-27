Zuhegan Orio taldeak sendo hasi du denboraldi berria

OrioZuhegan Orio taldeak sendo hasi du denboraldi berria
Igandean hirugarren garaipena lortu zuen, Irauli Bostekori 34-18 irabazi ostean
A. E.
ORIO.
Astelehena, 27 urria 2025, 20:22
Senior mailako Zuhegan Orio eskubaloi taldeak denboraldiko hirugarren garaipena lortu zuen 34-18 irabazi ostean Irauli Bostekori, igande eguerdian Karela kiroldegian.
Ander Agotek entrenatzen duen taldeak atsedenaldirako ongi bideratuta zuen partida (18-13) eta bigarren zatian bost gol bakarrik jaso zituzten. Goleatzaile onenak: Maialen Ortiz de Guinea (8), Ametsa Furundaren (6) eta Intza Mayoz (6) izan ziren.
Euskal Ligako taldeei dagokionez, DHmen Zipri Orio jubenil taldea 32-21 nagusitu zen Basauriren aurka. Estitxu Orbañanos (9) eta Maren Gonzalez de Txabarri (7) izan ziren gol gehien sartu zituztenak. Azkenik, kadeteek, Atxega Sukia Oriok ez zen aukerarik izan Basaurirekin (25-36). Malen Olaskoaga (5) eta Itxaso Ibarbia (5) izan ziren taldeko bi goleatzaile nagusiak.