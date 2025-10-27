Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zuhegan Orio taldeak hiru partida jokatu eta hiru garaipen. ORIO ERAGIN

Orio

Zuhegan Orio taldeak sendo hasi du denboraldi berria

Igandean hirugarren garaipena lortu zuen, Irauli Bostekori 34-18 irabazi ostean

A. E.

ORIO.

Astelehena, 27 urria 2025, 20:22

Comenta

Senior mailako Zuhegan Orio eskubaloi taldeak denboraldiko hirugarren garaipena lortu zuen 34-18 irabazi ostean Irauli Bostekori, igande eguerdian Karela kiroldegian.

Ander Agotek entrenatzen duen taldeak atsedenaldirako ongi bideratuta zuen partida (18-13) eta bigarren zatian bost gol bakarrik jaso zituzten. Goleatzaile onenak: Maialen Ortiz de Guinea (8), Ametsa Furundaren (6) eta Intza Mayoz (6) izan ziren.

Euskal Ligako taldeei dagokionez, DHmen Zipri Orio jubenil taldea 32-21 nagusitu zen Basauriren aurka. Estitxu Orbañanos (9) eta Maren Gonzalez de Txabarri (7) izan ziren gol gehien sartu zituztenak. Azkenik, kadeteek, Atxega Sukia Oriok ez zen aukerarik izan Basaurirekin (25-36). Malen Olaskoaga (5) eta Itxaso Ibarbia (5) izan ziren taldeko bi goleatzaile nagusiak.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zuhegan Orio taldeak sendo hasi du denboraldi berria

Zuhegan Orio taldeak sendo hasi du denboraldi berria