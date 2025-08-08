Zabalik da informatikari laguntzaile bat kontratatzeko deialdia

OrioZabalik da informatikari laguntzaile bat kontratatzeko deialdia
DV
Ostirala, 8 abuztua 2025, 20:48
Udalak informatikari laguntzaile bat kontratatzeko deialdia zabaldu du. Lanaldi osoko behin behineko kontratua izango da, goizez. Hautaketa-prozesua Lanbideren bidez egingo da eta hautagaiek abuztuaren 13ra arte izango dute aukera izena emateko. Hautaketa-prozesuan parte hartzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta merezimenduak baloratzeko, Lanbidek bidalitako curriculumean agertzen diren datuak bakarrik hartuko dira kontuan. Udalean beste bide batzuetatik aurkeztutako dokumentazioa ez da baliagarria izango eta, ondorioz, ez da baloratuko.
