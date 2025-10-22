Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Martxel Larraza eta Joseba Olagarai etxalartarrak izango dira gaur arratsaldean Saregilen.

Orio

'Xerka' erakustaldia eta gaur arratsaldean solasaldia, Saregilen

Euskal landa-eremuko LGTBIQ+ komunitatearen istorioak eta erretratuak

Antxon Etxeberria

ORIO.

Asteazkena, 22 urria 2025, 20:09

Orioko Udalak antolatuta, 'Xerka' erakustaldia eta solasaldia izango dira gaur arratsaldeko 19:00etan, Saregilen. Joseba Olagarai eta Martxel Larrazaren fotokazetaritza erakusketa astebete egongo da ikusgai, gaurtik datorren urriaren 30a bitartean. Izenburu osoa Xerka, euskal landa-eremuko LGTBIQ+ komunitatearen istorioak eta erretratuak.

Euskal Herriko landa-eremuko bost pertsonen bizipenak, hausnarketak eta sentsazioak partekatuko dira, askotariko erreferenteei ikusgarritasuna emanez, mezu bat transmitituko dute: euskal landa eremuan eta euskaraz posible dela queer izatea eta herrian bizitzea.

Honekin batera, argazki -erakusketa bat egongo da Saregilen, paisaiaren eta erretratuaren genero klasikoak uztartuz, subjektuaren eta haren ingurunearen arteko dialektika poetikoa proposatuz.

