Orio'Xerka' erakustaldia eta gaur arratsaldean solasaldia, Saregilen
Euskal landa-eremuko LGTBIQ+ komunitatearen istorioak eta erretratuak
Antxon Etxeberria
ORIO.
Asteazkena, 22 urria 2025, 20:09
Orioko Udalak antolatuta, 'Xerka' erakustaldia eta solasaldia izango dira gaur arratsaldeko 19:00etan, Saregilen. Joseba Olagarai eta Martxel Larrazaren fotokazetaritza erakusketa astebete egongo da ikusgai, gaurtik datorren urriaren 30a bitartean. Izenburu osoa Xerka, euskal landa-eremuko LGTBIQ+ komunitatearen istorioak eta erretratuak.
Euskal Herriko landa-eremuko bost pertsonen bizipenak, hausnarketak eta sentsazioak partekatuko dira, askotariko erreferenteei ikusgarritasuna emanez, mezu bat transmitituko dute: euskal landa eremuan eta euskaraz posible dela queer izatea eta herrian bizitzea.
Honekin batera, argazki -erakusketa bat egongo da Saregilen, paisaiaren eta erretratuaren genero klasikoak uztartuz, subjektuaren eta haren ingurunearen arteko dialektika poetikoa proposatuz.