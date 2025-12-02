Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Orio

Udalak urratsak egin ditu herri zaintzaile bateranzko bidean

Abendutik martxorako programazioa aurkeztu berri du, zaitza ikuspegi zabal eta komunitariotik lantzeko helburuarekin

Antxon Etxeberria

ORIO.

Asteartea, 2 abendua 2025, 20:19

Comenta

Orioko Udalak 2023an abiatu zuen herriko zaintzaren inguruko azterketa eta lanketa prozesua. 2024ko martxoan Zaintzak Plazara ekimenarekin eman zion hasiera zaintzaren inguruko gogoeta eta sentsibilizazio-prozesuari. Ondoren, zaintzarekin lotutako herriko eragileekin, elkarteekin eta herritarrekin bilera eta lansaio ugari antolatu zituen, eta horri esker, urte bukaeran Orioko Zaintzaren Diagnostikoa aurkeztu zuen.

Ordutik, herriko zaintza sistema eraldatzeko gidalerroak finkatu ditu, eragileekin elkarlana sendotu du, eta herritarren parte-hartzea ardatz duen bide-orria finkatu du; eta orain, abendutik martxora luzatuko den Zaintzak Plazara gogoeta saioak antolatuko ditu.

Hitzordu desberdinak

Jarduerek helburu argia dute: zaintza ikuspegi zabal eta komunitariotik lantzea, eta herritar guztien hausnarketa bultzatzea. Hau izango da egitaraua– abenduak 12, ostirala, Esne Berriketan bertso-saio literarioa. Uxue Alberdi eta Amorante. Bertsotan: Miren Artetxe eta Maider Arregi. Kultur Etxean izango da, 19:00etan. Sarrerak turismo-bulegoan eta Saregilen izango dira eskuragai gaurtik aurrera.

Ondoren, urtarrilak 12, 19, 26 eta Otsailak 2an, 'Hitz egin dezagun gure zaintzaz' saioak, Olaia Aranaren eskutik. Besteak beste, zaintza pertsonalen, medikuen, administratiboen eta ekonomikoen inguruan gogoeta egiteko espazioak izango dira, eta aurrez izena eman beharko da. Saioak Kultur Etxean egingo dira, 17:30ean.

Jarraian, otsailak 24an, asteartea, 18:00etam, Saregilen, 'Zahartzeko manerak euskal literaturan'. Arantxa Urretabizkaia, Yolanda Arrieta eta Mari Luz Estebanek hartuko dute parte eta dinamizatzaile lanetan Iratxe Retolaza arituko da. Azkenik, martxoak 12an, 'Jone, batzuetan' filmaren proiekzioa, 19:00etan, kultur etxean.

Herritarrei parte hartzera animatzen zaizue.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Udalak urratsak egin ditu herri zaintzaile bateranzko bidean